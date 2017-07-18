خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مازندران برای مهمانی آلاله‌ها آذین بسته و بار دیگر عطر و بوی سال‌های دفاع مقدس به مشام می‌رسد و حال و هوای کربلا و نینوا در شهر پیچید و مادران مازندرانی برای استقبال از مسافران سرزمین بهشت آغوش بازکردند و می سرودند: خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوون.

کاروان شهدا در بدو ورود در شهر هزار سنگر آمل با استقبال مردمان دیار علویان مواجه شد، مردم از ساعت‌ها پیش در انتظار ورود این ستارگان آسمانی شهرشان بوده‌اند و کاروان شهدای گمنام که از دور هویدا شد، شوری در جمعیت به راه افتاد و نگاه مشتاق مردم از کوچک و بزرگ به سویشان دوید. همگام با نزدیک شدن کاروان پیکرهای شهدا، صدای طبل، سنج و شیپور به اوج خود رسید و قلب‌ها به تپش افتادند و در پس‌زمینه ذهن آدمی، ظهر عاشورا تداعی شد.

کاروان که به جمعیت رسید، مادری که عکس فرزند شهیدش را در آغوش گرفته بود با چشمانی اشک‌بار به استقبالشان شتافت و دیگری اسپند بر زغال گداخته ریخت و با زمزمه صلوات و اشک، اسپنددان را دور تابوت‌ها می‌چرخاند و باران گلاب که از هر سوی بر روی پیکرها و مردم باریدن گرفت و بر سر راه کاروان قربانی نثار کردند.

کاروان در میانه شهر ایستاد و دستان نیاز مردم از هر سوی برای تبرک به‌سوی تابوت‌ها دراز شده است و برخی غبار تابوت‌ها را توتیای چشم خویش می‌کنند وعده‌ای با این خاک بر صورت مسح می‌کشند و وضو می‌سازند.

یک مادر شهید در مراسم اسقبال درحالی که عکس فرزند شهیدش را در دست داشت با چشمانی اشکبار می گوید: همه این شهیدان فرزندان ما هستند و به خانه خوش آمدین دلبندان من.

بوی اسپند و گلاب، فضای شهر را معطر و عطرآگین کرده است، اینجا دیگر شهدای گمنام و غریب نیستند و چشمان یک شهر برایشان اشک‌بار شده است. مادران مازندران، مجمعه مای عروسی بر سر گرفته و حجله مای عروسی فرزندان به وطن بازگشته‌شان را به پا کردند و لالایی مادرانه سر دادند و می‌خواندند «لالا لالا گل پونه، خوش اومدی به خونه، لالا لالا گل دشتی، چرا این‌گونه برگشتی».

دختران و پسرکانی که روزگار جنگ و دفاع مقدس را درک نکرده بودند اما به دنبال کاروان شهدا می‌دویدند و می‌گفتند «شهدا شرمنده‌ایم». در مسیرهای استقبال، سنچ و مارش عزا نواخته می‌شد و در گوشه و کنار خیابان، نیروهای بسیجی و مسلح به احترام کاروان شهدا، خبردار ایستاده بودند.

تابلوهای «آلاله مای دیار سرخ علویان، گمنامان خط‌شکن، خاک قدوم شما طوطیای چشمان ما» در مسیر استقبال به چشم می‌خورد و دختران و پسرکانی که با شاخه مای گل، مسیرهای استقبال شهدا را گل‌باران می‌کردند.

در جلوی کاروان، خودروهای نظامی وامدادی با چراغ مای روشن حرکت می‌کردندو در ورودی شهرها، جمعیت زیادی با پوشش مای سیاه، لحظه ورود شهدا را ثانیه‌شماری می‌کردند.مازندران از دیروز میزبان ۱۵ شهید بی‌نشان شد و آیین شب وداع این شهدای گمنام با حضور پرشور مردم در حسینیه عاشقان ساری برگزار شد.

استان مازندران در آستانه سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) میزبان ۱۵ شهید گمنام سال‌های دفاع مقدس شد و این شهدا که به‌تازگی مورد تفحص قرار گرفتند، روز پنج‌شنبه ۲۹ تیرماه در شهرهای ساری، بابل، بندپی شرقی بابل، بابلسر و بلده نور، تشییع و خاک‌سپاری خواهند شد.

این شهدا از محور هراز وارد استان شدند و در میدان قائم آمل مورد استقبال قرار گرفتند و مراسم وداع با ۱۵ شهید دوران دفاع مقدس در شب ۲۶ تیرماه (دوشنبه) بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه عاشقان کربلای سپاه ساری برگزار شد و بعد از مراسم وداع، ۱۳ شهید گمنام به شهرهای موردنظر انتقال داده خواهند شد و در اختیار مسئولین سپاه شهرستان‌ها قرار خواهند گرفت، همچنین دو شهید گمنام که قرار است در ساری تشییع شوند، تحویل سپاه کربلا خواهند شد.

این دو شهید گمنام ۱۷ و ۲۲ ساله که به ترتیب در عملیات کربلای ۴ (ام‌الرصاص) و خیبر (جزیره مجنون) به شهادت رسیدند، پس از تشییع به محل خاک‌سپاری ستاد سپاه کربلا و ستاد نیروی انتظامی استان، انتقال داده و تدفین می‌شوند.

سردار عبدالله ملکی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران زمان تشییع شهدای گمنام ساری را ساعت ۹ و ۳۰ صبح اعلام کرد که از میدان شهدا به سمت امامزاده یحیی ساری توسط هیئت مای عزادار، تشییع می‌شوند.

وی زمان تشییع این ۱۵ شهید را روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه اعلام کرد و گفت: سه شهید گمنام ۱۷، ۲۵ و ۲۶ ساله که به ترتیب در عملیات بدر (شرق دجله)، کربلای ۴ (ام الرصاص) و خیبر (جزیره مجنون) به شهادت رسیدند، بعدازظهر همان روز در شهرستان بلده نور تشییع خواهند شد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان مازندران افزود: شهرستان بابلسر میزبان ۵ شهید گمنام است که سه شهید ۳۵، ۲۱ و ۱۹ ساله که در عملیات خیبر (جزیره مجنون)، بدر (شرق دجله) و محرم (شرهانی) تفحص شدند در هادی‌شهر و دو شهید ۱۶ و ۱۹ ساله که در عملیات خیبر و بدر به شهادت رسیدند، در پدافند هوایی این شهرستان مورد خاک‌سپاری قرار خواهند گرفت.

سردار ملکی با اعلام اینکه سه شهید گمنام میهمان مردم شهر بندپی شرقی بابل هستند، اظهار کرد: این سه شهید در عملیات مای خیبر (جزیره مجنون)، بدر (شرق دجله) و والفجر هشت (فا و) تفحص شدند که به ترتیب ۳۰، ۱۹ و ۲۰ ساله هستند.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران در پایان خاطرنشان کرد: هویت دو تن از شهدای موردنظر مشخص‌شده که اطلاعات و مشخصات این شهدا متعاقبا اعلام خواهد شد.

در حال حاضر ۲۷۳ شهید گمنام در مازندران تدفین شدند و با حساب این ۱۳ شهید گمنام ۲۸۶ شهید گمنام را در استان میزبان خواهیم بود. همچنین ۵۸ یادمان شهدای گمنام در استان وجود دارد و بقیه شهدای گمنام استان در مزار شهدا و یا امامزاده‌ها دفن شده‌اند.

بوی اسپند و گلاب، فضای شهر را معطر و عطرآگین کرده است، اینجا هفت شهر عشق شده است و مادران مازندران، لالایی مادرانه سر دادند و می‌خواندند «لالا لالا گل پونه، خوش اومدی به خونه، لالا لالا گل دشتی، چرا این‌گونه برگشتی».