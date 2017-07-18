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۲۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

انجام ۱۱ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

انجام ۱۱ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان- رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش‌نشانان همدانی در ۲ عملیات اطفای حریق و ۹ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۹ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۰۴ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۱ مورد منجر به عملیات شده، ۱۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۰۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۸۲ ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو  در روستای دهپیاز و حریق مراتع و پوشش گیاهی در بلوار بعثت بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۹ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در خیابان آرام و پیشاهنگی، ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در گلزار و خیابان فرهنگ، ۲ مورد مهار حیوانات در روستای یلفان و روستای رباط، نجات حیوانات در حصار علی آباد، عملیات امداد و نجات در حادثه احتمال سقوط حودرو در چاله در جاده گنجنامه و عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی خودرو در بلوار ارم توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی یادآور شد: تعداد ۷ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.

کد مطلب 4034124

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