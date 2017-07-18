به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو در نخستین سمینار تخصصی پیشگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ملی و عمومی که صبح سه شنبه در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال ۸۷ پیگیری‌های خود را در برخورد با تخلفات ساختمانی، زمین خواری و اراضی انجام داده و همواره به مسئولان محلی و استانی گزارش هایی در این حوزه ارائه کرده است.

وی افزود: تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۸۹ هزار مورد تخلفات ساختمانی را در این حوزه به مراجع مربوطه اعلام کرده‌ایم که در طرح هادی اراضی کشاورزی هیچ آسیبی نمی بینند.

شاملو تصریح کرد: منشور طرح هادی حفاظت از اراضی موضوع مهمی است که همواره مورد توجه بنیاد مسکن و حوزه‌های مربوطه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: بنیاد مسکن نخستین دستگاهی است که با تخلفات ساختمانی، تغییر کاربری و زمین خواری مواجه شده است.

لازم به ذکر است؛ نخستین سمینار تخصصی پیشگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ملی و عمومی صبح سه شنبه با حضور کارشناسانی از استان های مازندران، گیلان، اردبیل، فارس، خراسان رضوی و البرز در گرگان آغاز شد.