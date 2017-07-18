دانشگاه آزاد باید به مطالبات مردم پاسخ دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نوریان سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز در جلسه هیئت امنا که به مناسبت آغاز به کار سرپرست جدید برگزار شده بود با تشکر از هیئت امنا اظهار داشت: به دکتر فرهاد رهبر تبریک و خوش آمد می گویم که این مسئولیت را قبول کردند و تجربیات خود را در اختیار وی قرار می دهم و بر خود لازم می دانم از تمام افرادی که در این مدت با من همکاری داشتند تشکر کنم.

وی افزود: دانشگاه آزاد کشتی در دریایی پرتلاطم است که امیدواریم آن را به ساحل مطلوب برسانیم.

نوریان ادامه داد: این دانشگاه مورد توجه مقام معظم رهبری است و مردم مطالبات زیادی از آن دارند و ما باید پاسخگوی مطالبات آنها باشیم.

سرپرست اسبق دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هاشمی مرا به دانشگاه آزاد آورد و دکتر ولایتی به من اعتماد کرد و من تمام تلاش خود را برای این دانشگاه به کار می گیرم.