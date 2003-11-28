امسال 400 ميليارد ريال تسهيلات به تعاونيهاي مسكن اختصاص يافته است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر، مدير كل دفتر تعاونيهاي عمران و مسكن وزارت تعاون با اعلام اين خبر گفت: در حال حاضر بيش از صد هزار واحد مسكوني توسط بخش تعاون در دست ساخت است.

سيد عبدالله رضوي دشتي افزود: از اين تعداد 50 هزار واحد مسكوني واحد تا سال آينده تكميل و به اعضا واگذار خواهد شد.

وي افزود: در سال 81 حدود 43 هزار واحد مسكوني توسط تعاونيهاي عمران و مسكن وزارت تعاون تكميل و در اختيار اعضاي تعاونيها قرار گرفت كه 25 درصد اين تعداد در استان تهران واگذار شد.

به گفته رضوي دشتي تعاونيهاي مسكن آموزش و پرورش علاوه بر استفاده از تسهيلات تبصره 15 وزارت تعاون مي توانند از تسهيلات تبصرهه 15 وزارت آموزش و پرورش نيز استفاده كنند.

وي افزود: در حال حاضر حدود هفت هزار تعاوني مسكن در كشور فعال هستند.