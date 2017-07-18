دانشگاه شیراز رتبه اول دانشگاه های جامع کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حبیب آگهی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی خبری که با موضوع جایگاه دانشگاه شیراز در سطح دانشگاه های کشور و بین الملل، تجهیزات جدید آزمایشگاهی و مرکز نوآوری و شتابدهی برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا تاکنون دانشگاه شیراز در ارتباط با تعداد محدودی از مراکز علمی جهان قرار داشته عنوان کرد: در پیوند با دانشگاه مسکو این ارتباط برقرار شده و ادامه دار خواهد بود.

وی با اعلام اینکه همکاری دانشگاه شیراز افزون بر دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای فرانسه و آلمان محدود به اینها نیست، ادامه داد: تفاهم نامه ای با دانشگاه مسکو داشتیم که در زمینه صنایع نفت و گاز است و برای ارتقا این همکاری ها نمایندگان دانشگاه شیراز در حال ارزیابی زمینه های همکاری با این دانشگاه هستند.

حبیب آگهی در عین حال پیرامون قراردادهای دانشگاه شیراز با مراکز دیگر یادآور شد: از اوایل سال جاری در قالب طرحی به نام «مگاپروژه» دانشگاه شیراز با وزارت نفت وارد همکاری شد که حجم زیادی از همکاری ها را به همراه داشته است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز از ۱۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری در «مگاپروژه» خبر داد و گفت: اکنون ۳ طرح در قالب مگاپروژه در زمینه قراردادهای نفتی و گازی داریم که یکی از آنها به «ایزومریزاسیون»(همپاری) اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: ضرورت دارد که خیلی از بازده های پالایشگاه های کشور در «ایزومریزاسیون» قرار گیرند زیرا ممکن است این بازدهی ها مورد سوال قرار گیرند.

حبیب آگهی در بخش دیگری از این نشست به تبیین جایگاه دانشگاه شیراز در داخل و خارج پرداخت و گفت: بر اساس رتبه بندی مجله تایمز در سال ۲۰۱۷ دانشگاه شیراز در میان دانشگاه های جامع کشور مقام نخست را کسب کرده که این موقعیت به همت اساتید و دانشجویان فراهم شد.

این عضو هیئت رئیسه دانشگاه شیراز همچنین اعلام کرد: بر اساس شاخص «Nature Index» در میان مراکز علمی از جمله دانشگاه های صنعتی و علوم پزشکی، دانشگاه شیراز حایز رتبه نخست شد.

وی در عین حال از توافق با دانشگاه های کشور آلمان خبر داد و افزود: به عنوان شریک یا «پارتنر استراتژیک» توافق کردیم که دانشگاه «درسدن» آلمان به شکل رسمی همکاری با این دانشگاه داشته باشد.

وی از ابراز علاقه آلمانی ها برای همکاری های مختلف در زمینه فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم باغبانی، گیاهان دارویی و... خبر داد و گفت: تلاش این است که افزون بر آلمان، دانشگاه های فرانسه نیز به این فهرست بپیوندند.

حبیب آگهی در ادامه افزود: موسسه «DAAD» که از تحقیقات حمایت می کند از جمله مراکزی است که پروژه های مشترکی با دانشگاه شیراز پی ریزی کرده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز درخصوص تجهیزات جدید آزمایشگاهی و مرکز نوآوری و شتابدهی اعلام کرد: خوشبختانه تجهیزات دانشگاه شیراز تقویت شده و دستگاه هایی تهیه کردیم که از جمله می توان به «NMR» اشاره کرد که توسط موسسه ای ایتالیایی تامین شد.

وی از اختصاص ۳ میلیارد تومان در زمینه تهیه تجهیزات توسط دانشگاه شیراز خبر داد و افزود: این مبلغ برای ارتقا و خرید تجهیزات آزمایشگاهی اختصاص یافته است.

حبیب آگهی از آغاز طراحی مرکز رایانه های پیشرفته با عنوان «HPC» در دانشگاه شیراز هم خبر داد و گفت: این مرکز پیشرفته رایانه ای با همکاری بخش فناوری اطلاعات دانشگاه تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد که شیراز را از این بابت در منطقه جنوب کشور بدون رقیب می سازد.

وی افزود: مرکز یادشده این توانمندی را دارد که افزون بر دانشگاه شیراز به دانشگاه های دیگر هم خدمات رسانی کند زیرا پروژه های دانشگاه شیراز مستمر است و می تواند به همه کشور سرویس ارایه کند.