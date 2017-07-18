حمید بردستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضای شوراها باید به قوانین و دستورالعمل‌ها اشرافیت لازم داشته باشند تا بتوانند به خوبی تصمیم‌گیری کنند و با مشکل مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه این دوره‌ها در سطح شهرستان برگزار می‌شود، افزود: مردم از منتخبین انتظار یک رفتار عقلانی، خردگرا، پویا، برنامه محور و اثرگذار دارند.

بردستانی ادامه داد: به حمد الله این انتخابات در شرایط مطلوب با حضور پرشور و با مشارکت بالای مردم برگزار شد که از همه مجریان، بازرسین و ناظرین انتخابات که شرایط را برای حضور حداکثری مردم فراهم کردند تشکر و قدردانی می کنم.

وی افزود: تمام تلاش دولت تدبیر و امید حرکت برمبنای قانون، چارچوب قانون، بر اساس خواست ملت و مصالح مردم و سرافرازی و سربلندی کشوراست.

بردستانی اضافه کرد: راهی که دولت انتخاب کرده راهی است که همه مردم و اکثریت مردم خواهان آن هستند و بنابراین دولت موظف است آنچه آحادِ مردم به آن رأی داده اند بر آن عهد بماند و آن اهداف را دنبال کند.

وی بابیان این‌که منتخبین مردم نباید نماینده گروه، باند و خانواده‌ای خاص باشند افزود: منتخبین مردم برخاسته از آرای مردم هستند و همه مردم انتظار دارند کوچک‌ترین اقدام و تصمیمی که در شورا گرفته می‌شود برای عموم مردم باشد.

بردستانی یادآور شد: رمز موفقیت همه مسئولان این است که به مردم‌ باور داشته باشند و آنچه عموم مردم خواهان آن هستند و در یک چارچوب کاملاً دمکراتیکی هم در نظام ما صورت می‌گیرد به آن پایبند باشند و در این صورت قطعاً ماندگار خواهیم شد وگرنه مردم دست رد را به سینه ما خواهند زد.