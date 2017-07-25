نرخ باسوادی شهرستان سمنان ۹۳درصد است/ ۵ طرح آموزشی در دست اقدام

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس دانایی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان سمنان در اداره آموزش و پرورش، ضمن بیان اینکه ریشه‌کنی کامل بیسوادی به تنهایی از عهده آموزش و پرورش خارج است و باید همه آحاد جامعه و همه دستگاه‌های فرهنگی با حساسیت در تحقق این امر اقدام کنند، بیان داشت: امروز نرخ باسوادی در شهرستان ۹۳ است که باید تلاش کنیم آن را به ۱۰۰نزدیک سازیم.

وی افزود: آموزش و پرورش مهمترین نهاد اثرگذار در تربیت و تامین نیروی انسانی است لذا سواد آموزی و تلاش برای از بین بردن بی سوادی در جامعه همواره در اولویت تصمیم سازان انقلاب اسلامی بوده است.

فرماندار سمنان بیان داشت: اقدام امام راحل(ره) در تأسیس نهضت سواد آموزی اقدامی مدبرانه و اندیشمندانه بود که خوشبختانه این امر آثار و نتایج ارزشمندی را برای کشور عزیزمان به همراه داشته و باعث تحول بزرگی در کشور شده است.

دانایی در خصوص اعتبارات پروژهای عمرانی سمنان نیز تاکید کرد: خوشبختانه در کمیته برنامه‌ریزی اعتبارات قابل قبولی به آموزش و پرورش اختصاص یافته که با همکاری اداره کل نوسازی مدارس استان کلنگ احداث پنج فضای آموزشی مورد نیاز شهرستان در مسکن مهر سمنان بر زمین زده خواهد شد.

وی افزود: با مهیا شدن زیر ساخت‌ها تنها نیمی از راه مبارزه با بی سوادی طی می‌شود لیکن تمام دستگاه‌های اجرایی سمنان برای ریشه کنی بی سوادی باید با آموزش و پرورش شهرستان نهایت تعامل و همکاری را داشته باشند تا جشن پایان بی‌سوادی را برگزار کنیم.