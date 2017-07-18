به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا غلامی ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان قرچک ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت امام صادق (ع) طی سخنانی اظهار داشت: منصفانه بنگریم، راه و عملکرد ما چقدر با فرمایشات امام صادق(ع) مطابقت دارد، سبک زندگی ما باید اهل بیتی باشد.

غلامی افزود: مسئولان باید همواره در تلاش باشند تا به مردم خدمت بیشتری را ارائه دهند و اهمیت زیادی دارد که عمل هر مسئول توسط خود آن مسئول صورت بپذیرد.

وی گفت: ما همواره باید همت کنیم تا تولید، اشتغال و کار ما برای خودمان باشد و به دیگران چشم طمع نداشته باشیم.

حجت الاسلام غلامی با بیان اینکه خدا ما را می بیند و باید مراقب اعمال خود باشیم گفت: لازم است مسئولان در امضاها و اعمال مسئولیتی خود خدا را حاضر ببینند و در اتاق های خلوت اداری خدا را حاضر و شاهد ببینیم و از خدا حیا کنند.

وی در ادامه افزود: خداوند رزق ما را می رساند، نیاز به صحبت های زیرمیزی و قرارهای خاص نیست و خدا رزق حلال را می دهد، برای ساخت برج و خودروهای کذایی رزق را حرام نکنیم.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک در پایان گفت: از ابتدای هفته دولت تا پایان این هفته آزمون های قرآنی بدون کلاس، برگزار و گواهینامه های قرآنی اعطا می‌شود، لذا لازم به ذکر است که در این یک هفته، مسئولان ادارات در مساجد حاضر شوند و گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.