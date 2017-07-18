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۲۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۰

برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مدرس در دانشگاه علمی کاربردی

برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مدرس در دانشگاه علمی کاربردی

سرپرست امور مدرسان دانشگاه جامع علمی گفت: دوره‌های آموزشی تربیت مدرس ویژه متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی در واحد های استانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، همایون روحیان گفت: این دوره‌های آموزشی ویژه متقاضیان جدید تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی در استان‌های مختلف است  که براساس فراخوان بهمن ماه ۹۵ اقدام به ثبت درخواست مدرسی کرده اند و فرآیندهای پذیرش و مصاحبه را طی کرده اند.

وی افزود: دوره‌های تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی از ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶ به همت همکاران واحدهای استانی و با هماهنگی مرکز امور مدرسان اجرایی می‌شود.

روحیان اظهار داشت: در این سطح از دوره‌های تربیت مدرس مهارت‌های تدریس در آموزش عالی با محوریت آشنایی با نظام علمی کاربردی و روش‌ها و فنون تدریس مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این دوره فراگیران با چیستی و چرایی دانشگاه جامع علمی کاربردی، نظام مهارتی، رویکردهای جدید آموزش‌های علمی و کاربردی، نکات قابل توجه مدرسان در قوانین و مقررات آموزشی، الگوی تدریس، روش‌های تدریس و اجرای تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی آشنا می‌شوند.

سرپرست امور مدرسان دانشگاه گفت: این دوره‌ها در استان‌های اردبیل، ایلام و گلستان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۶ آغاز می‌شود.

کد مطلب 4034517
زهرا سیفی

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