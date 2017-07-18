به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، همایون روحیان گفت: این دورههای آموزشی ویژه متقاضیان جدید تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی در استانهای مختلف است که براساس فراخوان بهمن ماه ۹۵ اقدام به ثبت درخواست مدرسی کرده اند و فرآیندهای پذیرش و مصاحبه را طی کرده اند.
وی افزود: دورههای تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی از ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶ به همت همکاران واحدهای استانی و با هماهنگی مرکز امور مدرسان اجرایی میشود.
روحیان اظهار داشت: در این سطح از دورههای تربیت مدرس مهارتهای تدریس در آموزش عالی با محوریت آشنایی با نظام علمی کاربردی و روشها و فنون تدریس مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: در این دوره فراگیران با چیستی و چرایی دانشگاه جامع علمی کاربردی، نظام مهارتی، رویکردهای جدید آموزشهای علمی و کاربردی، نکات قابل توجه مدرسان در قوانین و مقررات آموزشی، الگوی تدریس، روشهای تدریس و اجرای تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی آشنا میشوند.
سرپرست امور مدرسان دانشگاه گفت: این دورهها در استانهای اردبیل، ایلام و گلستان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۶ آغاز میشود.
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