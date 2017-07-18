طرح نذر روشنی در امامزاده احمد (ع) نطنز اجرایی می شود

محمد ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با هفتم مرداد روز تکریم امامزادگان مراسمی با برنامه های متنوع فرهنگی در جوار امامزاده احمد (ع) برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه های ویژه روز تکریم امامزادگان که برای اولین بار در این آستان مقدس اجرا خواهد شد طرح نذر روشنی است که هر زائر می توانند با اهدای یک ظرف آب به امامزاده در این روز با ما همراه شود و در حل مشکلات مشارکت داشته باشد.

مدیر آستان مقدس امامزاده احمد (ع) نطنز افزود: هدف از اجرای این طرح، بازتاب مشکلات تأمین آب امامزاده و دعوت از عموم مردم برای مشارکت در رفع این مشکل جهت توسعه و آبادانی این مکان مقدس است، لذا کلمه روشنی که یکی از نمادهای آن آب است به ما می فهماند از مهمترین راه های روشن توسعه امامزاده احمد (ع) تأمین آب است.

وی تأکید کرد: قرارگیری آستان مقدس امامزاده احمد (ع) در کنار آزادراه نطنز - اصفهان ظرفیت ویژه ای را در حوزه گردشگری مذهبی ایجاد کرده است که برای بهره برداری از آن نیازمند توجه بیشتر مردم و مسئولان هستیم و سعی می شود با برگزاری طرح نذر روشنی، پلاک گذاری درختان آستان به نام افراد و مسابقات فرهنگی هنری در روز تکریم امامزادگان این مهم تقویت شود.

ابراهیمی در پایان یادآور شد: تبدیل شعار به عمل، استفاده از مشاوره ها و نظارت های مردمی و استفاده فعال از ظرفیت مشارکت اجتماعی برای حل و فصل مشکلات امامزادگان می‌تواند تحقق عینی روز تکریم امامزادگان باشد.