خط تولید پتو دیجیتال سه بعدی در یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، خط تولید پتو دیجیتال سه بعدی امروز در گروه صنعتی و بازرگانی لیلیان بافت یزد با حضور محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه به بهره برداری‌ رسید.

در این واحد صنعتی که در شهرستان اشکذر واقع شده است، ظرفیت سالانه ۳۰۰ هزار عدد پتوی دیجیتال سه بعدی وجود دارد.

با راه‌اندازی این خط به طور مستقیم برای بیش از ۲۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

در این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۲۸ هزار میلیون ریالی و ۱.۵ میلیون یورویی، تکنولوژی تولید چاپ به چاپ دیجیتال سه بعدی انجام شده و این اولین واحد در منطقه خاورمیانه از نظر تکنولوژی تولید است.

نخستین پتوی تولید شده در این خط با تصویر نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روی خط تولید قرار گرفت.

نعمت زاده در سفر امروز خود به استان یزد تاکنون از شش طرح بهره برداری کرده و در ادامه سفر خود از دو طرح دیگر نیز بهره برداری خواهد کرد.