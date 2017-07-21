به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جمالی نوبندگانی با اشاره به اینکه بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی توسط افرادی مدیریت می‌شوند که از نظر سنی مطابقتی با آیین نامه جدید ندارد، گفت: در این میان باید اذعان کرد که طولانی شدن مدیریت برخی مدیران در این فدراسیون‌ها نیز به امید جوانان برای فعالیت در این عرصه آسیب می‌زند و مضر است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهمیت تجربه مدیران کهن سال بر کسی پوشیده نیست و باید از تفکر و تجربه آنها در هدایت امور نهایت استفاده شود، اظهار کرد: بسیاری از فدراسیون‌ها بیش از بیست سال توسط یک نفر مدیریت می‌شود و علی رغم اینکه افراد شایسته‌ای هستند، دیگران را از حضور در عرصه دلسرد کرده‌اند؛ این انتظار میرفت که این مسئولان طی زمان مدیریتشان افرادی را برای سکانداری رشته‌های ورزشی پرورش می‌دادند اما متاسفانه این مهم محقق نشده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه وقتی یک مدیر به مدت طولانی در یک سمت قرار می‌گیرد و از نظر سنی در شرایط کهنسالی بسر می‌برد موجب افول رشد یک رشته ورزشی می‌شود، ادامه داد: وقتی افراد در چنین شرایطی به مدیریتشان ادامه می‌دهند از مولفه برنامه ریزی دور شده و سبب بروز آسیب در حوزه ورزش می‌شوند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درنظر گرفتن مولفه‌ها و شاخص‌هایی مانند بازه زمانی سنی برای کاندیدای مدیریت یک فدراسیون و تخصص مورد نیاز می‌تواند به رشد و شکوفایی ورزش کشورمان در جایگاه‌های بین المللی کمک کند، تصریح کرد: بر این اساس طبق آئین‌نامه مصوب وزارت ورزش و جوانان در اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید حداقل سن ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال و البته دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شرایط احراز داوطلبین ریاست فدراسیون‌ها پیش بینی شده که رخداد مهمی است و باید در انتخابات آتی فدراسیون‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، طبق آئین نامه جدیدِ شرایط احراز داوطلبین ریاست فدراسیون‌های ورزشی، حداکثر سن ۷۰ سال عنوان شده که در بین روسا هستند کسانی که دیگر نمی‌توانند از این پس کاندیدای ریاست فدراسیون‌های ورزشی شوند.