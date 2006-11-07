تشکیل اولین جلسه هیأت نظارت مرکزی تشکل های دانشجویی / ارسال 10 پرونده به هیأت نظارت مرکزی

محمد باقر خرمشاد - معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا کنون 10 پرونده به هیأت رسیده است، گفت: پرونده هایی که به هیأت مرکزی نظارت بر تشکل های دانشجویی رسیده از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر دارای موضوعات متفاوتی است.

وی اضافه کرد: پرونده برخی از دانشگاه ها راجع به استعلامی است که روسای دانشگاه ها در خصوص تفسیر یک قانون داشته اند و برخی پرونده ها نیز ناظر بر اختلاف بین دانشگاه ها و انجمن های اسلامی در برگزاری انتخابات است. در برخی دانشگاه ها انتخابات انجمن های اسلامی برگزار شده است اما دانشگاه یا انجمن در خصوص صحت انتخابات تردید دارند و معترض هستند که خواستار رسیدگی به موضوعاتشان در هیأت مرکزی نظارت بر تشکل های دانشجویی شده اند.