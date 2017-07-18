انجام مذاکرات میان روسیه و آمریکا بر سر ادامه آتش بس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه از امکان برگزاری مذاکرات دوجانبه میان این کشور و آمریکا بر سر مساله آتش بس سوریه خبر داد.

ریابکوف همچنین تاکید کرد که روند ایجاد مناطق تنش زدایی در سوریه در حال پیشرفت است.

یک منبع آگاه در این رابطه به اسپوتنیک گفته است که آمریکا و روسیه ممکن است دومین توافق آتش بس خود در سوریه در بخش های حمص و شرق غوطه دمشق را تا نیمه ماه آینده میلادی در یکی از پایتخت های اروپایی انجام دهند.

ریابکوف در این باره توضیح داد: ما در ارتباط تنگاتنگ با همکاران آمریکایی خود بر سر موضوع مناطق تنش زدایی و مساله فرآیند آستانه هستیم. طبیعتا، از آنجائیکه کار در این مناطق منجر به ایجاد صلح شده و تجربیات لازم هم حاصل گشته، فرصت تعمیق ارتباطات بیشتر به وجود آمده است.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که روسیه و آمریکا در حال مذاکره بر سر دومین توافق آتش بس در سوریه هستند.