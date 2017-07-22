موفقیت بزرگ کاراته را کوچک نکنیم/این قهرمانی قابل احترام است

مسعود رهنما با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: تیم ملی کاراته ایران با کسب ۴۲ مدال طلا، نقره و برنز قهرمان آسیا شد، مگر عنوانی بالاتر از این داریم که با طرح برخی مسائل بیهوده باید آن را تحت شعاع قرار دهیم. این قهرمانی قابل احترام است و معتقدم با هیج بهانه ای تحت شعاع قرار نمی گیرد.

وی افزود: بخش عمده ای از این قهرمانی مربوط به برنامه ریزی و مدیریت خوب فدراسیون است که در این تنگناهای مالی موفق شد با برکزاری اردوها و آماده سازی تیم های مختلف، اعزامی به این بزرگی را انجام داد و اتفاقا موفق هم بود و با عملکردی فوق العاده نتیجه ای ماندنی در تاریخ کاراته به ثبت رسید.

سرمربی پیشین تیم ملی کاراته افزود: فرجی دوره اول ریاست خود در فدراسیون کاراته را نیز با موفقیت در رقابتهای جهانی فرانسه آغاز کرده و این دوره نیز مسئولیت خود را با کسب این قهرمانی آغاز کرده است. فکر می کنم نباید این مسائل را اتفاقی قلمداد کرد. خداوند متعال فرجی را دوست دارد ولی او با نوع مدیریت خود به این مهم دست پیدا کرده است.

رهنما ادامه داد: بخش دیگری از این موفقیت را باید به کادر فنی تیم ها نسبت داد، روحانی تیم نوجوانان را با عشق و علاقه آماده مسابقات آسیای کرد، بهنام فر به کار خود و اعضای تیمش ایمان داشت و این قوت قلب را می توان از مصاحبه های او به خوبی جستجو کرد. هروی نیز بعد از نتایج کشورهای اسلامی به خوبی نقاط ضعف تیم را برطرف کرد. بخش دیگری از این موفقیت را باید به کاراته کاها نسبت داد که خیلی زحمت کشیدند و مبارزات سطح بالایی را به نمایش گذاشتند.

مدیرکل تربیت بدنی استان گیلان با اشاره به برخی فرهنگ های نادرست افزود: خودزنی، خودخواهی، انحصارطلبی، خودبزرگ بینی و دیگران را کوچک شمردن، از جمله فرهنگ های نادرستی بود که در خدا را شکر در کاراته به دست فراموشی سپرده است. در گذشته بودند افرادی که موفقیت های جهانی و آسیایی را کوچک و کم اهمیت جلوه می دادند و خود در همان مسابقات نتایجی بعضا ضعیف تر کسب کرده، زمین و زمان را دخیل در کسب آن نتایج معرفی می کردند.

وی در خصوص فراز و نشیب بانوان هم اشاره کرد و گفت: کاراته مردان سابقه نزدیک به ۵۰ سال حضور در رقابتهای مختلف جهانی و آسیایی را دارد، ولی بانوان چند سالی بیشتر نیست که مجوز حضور در چنین رقابتهای را کسب کردند و این فراز و نشیب ها طبیعی است. در باکو و یا حتی رقابتهای کاراته وان امارات بانوان عملکرد بهتری داشتند و مطمئن باشید در آینده ای نزدیک به ثبات خواهند رسید.

رهنما در پایان گفت: از شش بازی آخری که در رقابتهای کومیته تیمی مقابل ژاپن داشتیم، در ۵ مبارزه پیروز شده ایم، سرآغاز این پیروزیها هم رقابتهای ماکائو بود که من عضو کادر فنی بودم و برخی از اعضای کادر فنی فعلی هم در آن تیم مبارزه می کردند. بدون شک شکستن غرور ژاپن در آسیا غرورآفرین است که تبریک مقام عالی وزارت و دیگر مقام های ورزشی و سیاسیی را به دنبال داشت.