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۲۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۴۲

مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با مهر خبر داد :

بررسی نحوه اسکان دانشجویان در خوابگاه های غیر ملکی تربیت مدرس

بررسی نحوه اسکان دانشجویان در خوابگاه های غیر ملکی تربیت مدرس

نحوه اسکان دانشجویان در اولین ساختمان غیر ملکی دانشگاه تربیت که به صورت رهن با ارزش 590 میلیون ریال تهیه شده است، در هیئت رئیسه دانشگاه بررسی می شود.

ایرج خاکپور - مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین خوابگاه غیر ملکی دانشگاه تربیت مدرس برای اسکان 50 نفر در نظر گرفته شده است. همچنین رهن و اجاره خانه های کوچک و متوسط برای اسکان دانشجویان و استانداردسازی فضاهای خوابگاهی دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ساختمانی از دانشکده کشاورزی که تا 2 سال گذشته با کاربری خوابگاهی مورد استفاده قرار می گرفت مقاوم سازی شده و تا کنون 2 طبقه از آن تجهیز شده است که طبقات دیگر آن نیز در حال آماده سازی است و دارای ظرفیتی معادل 100 نفر است.

یادآوری می شود، پیش از این در هفته جاری جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به کمبود فضای خوابگاهی و اسکان در مکان های غیر استاندارد در مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردند.

کد مطلب 403509

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