بررسی نحوه اسکان دانشجویان در خوابگاه های غیر ملکی تربیت مدرس

ایرج خاکپور - مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین خوابگاه غیر ملکی دانشگاه تربیت مدرس برای اسکان 50 نفر در نظر گرفته شده است. همچنین رهن و اجاره خانه های کوچک و متوسط برای اسکان دانشجویان و استانداردسازی فضاهای خوابگاهی دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ساختمانی از دانشکده کشاورزی که تا 2 سال گذشته با کاربری خوابگاهی مورد استفاده قرار می گرفت مقاوم سازی شده و تا کنون 2 طبقه از آن تجهیز شده است که طبقات دیگر آن نیز در حال آماده سازی است و دارای ظرفیتی معادل 100 نفر است.

یادآوری می شود، پیش از این در هفته جاری جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به کمبود فضای خوابگاهی و اسکان در مکان های غیر استاندارد در مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردند.