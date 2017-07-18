پوشش گیاهی کوه «چناره» در پلدختر طمعه حریق شد

نعمت الله دستیاری شامگاه سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جنگل ها و مراتع کوه «چناره» در منطقه «چول هول» بخش معمولان از توابع شهرستان پلدختر ساعت ۲۲ سه شنبه شب دچار آتش سوزی شد.

وی با بیان این که منشا این آتش سوزی انسانی بوده است، افزود: به محض اطلاع از وقوع آتش سوزی نیروهای مردمی و عوامل اداره منابع طبیعی به محل اعزام شدند و تلاش خود را برای مهار آتش به کار برده اند که سخت گذر بودن مسیر، وزش باد، گرما و تاریکی هوا عملیات اطفای حریق را با مشکل مواجه ساخته است.

فرماندار پلدختر گفت:حجم و گستردگی آتش سوزی موجب شده که از میزان خسارات وارده اطلاعی در دست نباشد که به محض خاموش شدن آتش کارشناسان اداره منابع طبیعی برای برآورد خسارات به منطقه اعزام خواهند شد.