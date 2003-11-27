قطعنامه شوراي حكام پيروزي جامعه بين الملل است

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد البرادعي در گفتگو با پايگاه اينترنتي ايلاف گفت : قطعنامه اخير شوراي حكام يك پيروزي براي جامعه بين الملل است كه ثابت كرد ، مشكلات بين المللي مي تواند از طريق مسالمت آميز حل شود.

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : اميدوارم ايران به همكاري خود با آژانس بين المللي ادامه دهد تا تمام نگراني ها در مورد برنامه هسته اي اين كشور برطرف شود و بر باقي ماندن آن براي اهداف مسالمت آميز، تاكيد شود .

گفتني شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ، روزچهارشنبه قطعنامه پيشنهادي انگليس ، آلمان وفرانسه را به تصويب رساند.

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