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۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۱:۴۲

البرادعي در گفتگو با ايلاف :

قطعنامه شوراي حكام پيروزي جامعه بين الملل است

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس را پيروزي جامعه بين الملل خواند.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد البرادعي در گفتگو با پايگاه اينترنتي ايلاف گفت : قطعنامه اخير شوراي حكام يك پيروزي براي جامعه بين الملل است كه ثابت كرد ، مشكلات بين المللي مي تواند از طريق مسالمت آميز حل شود.
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : اميدوارم ايران به همكاري خود با آژانس بين المللي ادامه دهد تا  تمام نگراني ها در مورد برنامه هسته اي اين كشور برطرف شود و بر باقي ماندن آن براي اهداف مسالمت آميز، تاكيد شود .
گفتني شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ، روزچهارشنبه قطعنامه پيشنهادي انگليس ، آلمان وفرانسه را به تصويب رساند.
کد مطلب 40351

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