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۱۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۱۷

یک مسئول در سازمان حمایت در گفتگو با مهر خبر داد:

تشکیل پرونده برای فروشندگان گوشی ‌تلفن همراه قاچاق / قطع تلفن همراه خریداران گوشی قاچاق

تشکیل پرونده برای فروشندگان گوشی ‌تلفن همراه قاچاق / قطع تلفن همراه خریداران گوشی قاچاق

رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید گنندگان از وجود گوشی‌های تلفن همراه قاچاق در بازار خبر داد و گفت: برای برخی از فروشندگان گوشی‌تلفن همراه قاچاق تشکیل پرونده داده‌ایم.

محمد حسن نعمت اللهی در گفتگو با مهر گفت: مامورین این سازمان در استان تهران تنها برای برخی از فروشندگان این گونه تلفن همراه تشکیل پرونده داده است.

وی افزود: در این میان، نیروی انتظامی نیز تنها نسبت به ضبط کالاهای  یکی از فروشندگان گوشی های تلفن همراه اقدام کرده است. وی با اشاره به مصوبه دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جمع آوری کالاهای قاچاق در کشور، تصریح کرد: براین اساس، این مصوبه برای دستگاه های مختلف، وظایفی را تعیین کرده است.

به گفته نعمت ‌اللهی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان نماینده وزارت بازرگانی برای جلوگیری از توزیع و فروش گوشی های تلفن همراه قاچاق نیز اقداماتی از جمله اطلاع رسانی انجام داده است.

رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید گنندگان خاطرنشان کرد: با هماهنگی صورت گرفته با ناجا ، قرار شده است که نظارت بر توزیع این محصولات درواحدهای صنفی توسط مامورین بازرسی سازمان حمایت صورت گیرد تا از بروز هر گونه ناهماهنگی جلوگیری و تنها یک سازمان به صورت غیرقضایی عهده دار این مسئولیت شود.

وی از متقاضیان خرید گوشی تلفن همراه درخواست کرد هنگام خرید به کد 15 رقمی حک شده بر روی سه قسمت بسته مقوایی، بدنه گوشی درقسمت جای باطری و قسمت نرم افزاری آن دقت لازم را به عمل آورده و درصورت مطابقت آنها نسبت به خرید گوشی اقدام کنند.

نعمت اللهی افزود: در قسمت نرم افزاری خریداران با وارد کردن رمزستاره، مربع ، 06 و مربع در صورت نمایش کد 15 رقمی و مطابقت آن با قسمت های یاد شده از خرید گوشی های تلفن همراه قاچاق خودداری کنند.

وی همچنین تاکید کرد: خریداران تنها از نمایندگی های معتبر نسبت به خرید گوشی تلفن همراه مورد نظرخود اقدام کنند و ازخرید گوشی های با گارانتی های متفرقه خودداری کنند.

وی هشدار داد: گوشی هایی که کد 15 رقمی آنها تغییر کرده باشد ، در آینده ای نزدیک دچار اختلال خواهند شد چراکه ارتباط آنها توسط سیستم مخابراتی قطع می شود. 

کد مطلب 403516

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