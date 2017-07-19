تاختن به سپاه نادرست است/دشمنان چشم دیدن ایران اسلامی را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور صبح چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به اینکه استقرار حاکمیت اسلامی آرزوی اولیای الهی بود، ادامه داد: حکمت و مشیت الهی بر این بود که حاکمیت اسلامی در دوران ما توسط امام خمینی (ره) به وجود آید.

سردار غیب پرور تصریح کرد: مردم متدین و ولایی ایران اسلامی در تمامی دوران های پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و پس از آن و همچنین ارتحال امام راحل (ره) پای رهبری ایستادند و قاطعانه حمایت کردند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان با اشاره به فتنه ۸۸ گفت: در آن دوران قصد داشتند انقلاب را نابود کنند اما رهبری به واسطه پا در رکاب بودن مردم این توطئه دشمنان را ناکام گذاشتند.

وی اسلامیت، رهبری و مردم را عوامل موفقیت در هشت سال دفاع مقدس برشمرد و افزود: امروز هم رمز بقای انقلاب همین اصول هستند.

سردار غیب پرور با تاکید بر اینکه باید مردم را از جان و دل باور کرد و کار انقلاب به مردم سپرده شود، گفت: تحقق انقلاب اسلامی و برکاتی که به دنبال دارد آرزوی اولیای الهی است.

جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج با اشاره به اینکه باید قدردان انقلاب اسلامی ایران این هدیه الهی و توفیق بزرگ باشیم، افزود: قدردانی انقلاب به معنای این است که گوش به فرمان رهبر باشیم و در برابر تهدیدات دشمن فشل نبوده و رنگ نبازیم.

لبخند زدن به دشمن مسیر رهبری و انقلاب نیست

سردار غیب پرور با تاکید بر اینکه نباید در برابر دشمن سست شویم، گفت: لبخند زدن به دشمن قطعا مسیر رهبری و انقلاب نیست؛ آنهم دشمنی که به هیچ چیز راضی نمی شود.

وی با اشاره به اینکه نابودی انقلاب اسلامی کمترین مسئله ای است که دشمن به آن راضی می شود، تصریح کرد: استان کرمان هزاران شهید و بیش از ۳۰ شهید مدافع حرم دارد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان ادامه داد: دفاع از انقلاب باید در هر جغرافیایی که لازم باشد انجام شود و حق نداریم ذره ای از اصول انقلاب اسلامی کوتاه بیاییم.

وی گفت: سپاه پاسداران یادگار امام خمینی (ره) و مجموعه ای مبارک و نورانی است که به دست پر برکت امام (ره) و خون هزاران شهید و ایثارگری های پاسداران به وجود آمده است.

باید با دید تردید به کسانی که به سپاه می تازند نگاه کنیم

سردار غیب پرور با اشاره به اینکه سپاه در خدمت مردم است، ادامه داد: شان سپاه در خدمت مردم، خادم انقلاب بودن و دفاع از کیان انقلاب در تمامی عرصه هاست بنابراین تاختن به سپاه درست نیست.

وی سپاه را سنبل مقاومت یک ملت مظلوم دانست و افزود: باید با دید تردید به کسانی که به سپاه می تازند نگاه کنیم.

سردار غیب پرور با تاکید بر لزوم پاسداری از انقلاب اسلامی ایران گفت: انقلاب یک ادعای به حق که زمینه سازی برای حکومت امام زمان (عج) است را دارد.

وی گفت: انقلاب اسلامی پرشتاب و پرسرعت با رگه های انقلابی برای این منظور زمینه سازی می کند که لازمه این امر مجاهدت است.

سردار غیب پرور رویکرد بسیج را ورود به مسائل اجتماعی عنوان کرد و افزود: توفیقات زمانی بیشتر بوده که دایره خدمت به مردم را باور کرده و گسترش داده ایم.

وی بیان کرد: در انقلاب به ویژه در سپاه پاسداران تغییر مسئولیت به معنای این است که رزمنده ای از سنگری به سنگری دیگر می رود که اگر ختم به شهادت شود زیباست؛ در این میان مهم ترین مسئله رسالتی است که به عهده ماست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان با اشاره به لزوم دفاع از اسلام و دستاوردهای انقلاب افزود: سردار نوری در طول تمام این سال ها لباس مجاهدت در راه خدا را از تن در نیاورد؛ سردار ابوحمزه از سال ۸۳ تا ۸۵ در استان کرمان فرمانده سپاه منطقه یا جانشین در این منطقه بوده که یک پشتوانه محکمی برای فرماندهی انقلابی مقتدرانه و خاضعانه به شمار می رود.

وی گفت: سردار ابوحمزه در استان های مختلف از جمله سمنان، همدان، مرکزی و کرمان حضور داشته که این دستاورد به معنای انباشتگی خوب مدیریتی مومنانه است و ما باید به رسالت انقلابی خود عمل کنیم.

سردار غیب پرور با اشاره به اینکه جایگاه انقلاب اسلامی ایران در عرصه جهانی بسیار محکم است، گفت: آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی چشم دیدن انقلاب را ندارند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین آلام صد سال اول اسلام مربوط به عاشورای سال 61 است، ادامه داد: بدون تلاش های مجاهدانه امام صادق (ع) مشخص نبود که چیزی از اسلام در اختیار بشریت قرار گیرد.

در این آیین سردار ابوحمزه به عنوان فرمانده جدید سپاه ثارالله استان کرمان معرفی و از خدمات سردار نوری فرمانده پیشین سپاه ثارالله استان تجلیل شد.

جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج گفت: سربازی در انقلاب اسلامی ایران نعمت بزرگی است که لازمه آن خدمت صادقانه است.