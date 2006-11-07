دومین کنگره ادبی بیدل دهلوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، این کنگره که روزهای هشتم و نهم آذرماه در تهران برگزارمی شود ، به ارائه مقالات بیدل پژوهشی ازسوی بیدل شناسان ایران ، هند، پاکستان ، افغانستان، تاجیکستان و سایرکشورهای فارسی زبان و فارسی دانان جهان و روایت آوازی از اشعار بیدل خواهد پرداخت .



بانی این کنگره کانون ادبیات ایران است ومعاونت فرهنگی دانشگاه آزاد ، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و شبکه رادیویی فرهنگ نیز دربرگزاری برنامه مذکور مشارکت دارند .

در نخستین کنگره ، استاد الطاف حسین سرآهنگ مشهور ترین راوی آوازی اشعار بیدل به اجرای برنامه پرداخت ، در این کنگره نیز شاهد اجرای موسیقی از ایران وهند خواهیم بود .



دومین کنگره عرس بیدل دردوبخش صبح و عصر، با برپایی نشست ها و کارگاه های علمی و سخنرانی و ارائه مقاله و اجرای موسیقی ، در تالاراجتماعات کانون درخیابان حجاب برگزارمی شود .