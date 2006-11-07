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۱۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۰۲

هشتم و نهم آذرماه سال جاری در تهران ؛

دومین کنگره ادبی بیدل دهلوی برگزار می شود

دومین کنگره بین المللی عرس بیدل دهلوی ، بزرگداشت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی شاعر پارسی گوی هند ، به دبیری علی معلم دامغانی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، این کنگره که روزهای هشتم و نهم آذرماه در تهران برگزارمی شود ، به ارائه مقالات بیدل پژوهشی ازسوی بیدل شناسان ایران ، هند، پاکستان ، افغانستان، تاجیکستان و سایرکشورهای فارسی زبان و فارسی دانان جهان و روایت آوازی از اشعار بیدل خواهد پرداخت .

بانی این کنگره کانون ادبیات ایران است ومعاونت فرهنگی دانشگاه آزاد ، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و شبکه رادیویی فرهنگ نیز دربرگزاری برنامه مذکور مشارکت دارند . 

در نخستین کنگره ، استاد الطاف حسین سرآهنگ مشهور ترین راوی آوازی اشعار بیدل به اجرای برنامه پرداخت ، در این کنگره نیز شاهد اجرای موسیقی از ایران وهند خواهیم بود . 

دومین کنگره عرس بیدل دردوبخش صبح و عصر، با برپایی نشست ها و کارگاه های علمی و سخنرانی و ارائه مقاله و اجرای موسیقی ، در تالاراجتماعات کانون  درخیابان حجاب برگزارمی شود .

کد مطلب 403527

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