تیم فول کنتاکت قم به مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رسید

جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های رزمی سبک فول کنتاکت کیک بوکسینگ آیکیا قهرمانی کشور در حالی به پایان رسید که تیم منتخب رزمی استان قم با مربیگری ابوالقاسم افشاری مهر و سرپرستی مجید گائینی در این رقابت‌ها موفق شد ۸ مدال رنگارنگ در رده‌های مختلف کسب کند.

وی افزود: در این مسابقات که روز سه شنبه در تهران به پایان رسید شرکت کنندگانی از استان‌های مختلف کشور در رده‌های سنی مختلف حضور داشتند و تیم قم در رده‌های سنی گوناگون موفق به کسب مدال شد و با ۸ مدال توانست در جدول مجموع مدال‌ها سوم شود.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم بیان داشت: سجاد قربانی کاپیتان تیم اعزامی استان قم بود که در وزن منهای ۷۶ کیلوگرم بزرگسالان مدال طلا را از آن خود کرد و حسن مختاری در دسته منهای ۵۷ کیلوی همین رده سنی نیز طلایی شد.

محمدزاده بیان داشت: سومین و آخرین مدال طلای کاروان اعزامی رزمی کاران قم در رده سنی جوانان به دست آمد و ستار روشنایی توانست در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم این رده سنی به مقام قهرمانی دست پیدا کند تا قم با ۳ طلا به کار خود پایان دهد.

وی عنوان کرد: تعداد مدال‌های طلای تیم اعزامی قم می‌توانست بیش از ۳ مدال باشد اما محمد امین کریمی رزمی کار دسته منهای ۷۱ کیلوگرم بزرگسالان قم در فینال مغلوب حریف خود شد و ابوالفضل سریشی دیگر رزمی کار قمی نیز در منهای ۶۰ کیلوگرم رده سنی جوانان در فینال بازنده شد تا قم در این ۲ وزن نقره بگیرد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: امیر نجات نیا در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم رده سنی بزرگسالان، مهدی رمضانی در دسته به اضافه ۵۵ کیلوگرم رده سنی نوجوانان و شروین ملکی در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم رده سنی نوجوانان نیز برای قم برنز کسب کردند.