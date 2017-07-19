هم‌ گامی چاپ و تصویر در نگارخانه فرشته

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی «چاپ دستی» با حضور ۱۲ هنرمند تصویرساز و با آثاری از جوادآتشباری، فرزین راه‌ نشین، یوسف شریف‌ کاظمی، شهروز صدر، محمدباقر ضیائی، کیوان عسگری، امیرنصر کم‌ گویان، متین کیامرزی، همایون موسوی، المیرا میرمیران، فرشته متقی و آدنا میرزاخانیان، جمعه ۳۰ تیرماه در نگارخانه شهرکتاب فرشته افتتاح می شود.

درباره این نمایشگاه آمده است: اثر چاپی راوی معنایی است که از چالش و آمیزش تیزاب و فولاد بر لوح فلز نرم حاصل شده است و بدل به نشانه های تصویری گشته که از ذهن خلاق هنرمند به بیرون تراویده است. چاپ با حساسیت بسیار زیاد خود خواهر همزاد «طراحی» است، طراحی و چاپ عمومی ترین شیوه بیانی در روایت های پارادوکسال جهان معاصر هستند.

نمایشگاه گروهی «چاپ دستی» تا ۱۰ مردادماه در نگارخانه فرشته به آدرس خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل صدر، پلاک ۱۶۷۱ پذیرای هنردوستان و علاقه‌مندان خواهد بود.