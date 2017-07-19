به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری چابهار، ایوب درویشی در بازدید از طرح توسعه بندر چابهار اظهار داشت: نقش اصلی مجتمع بندری چابهار کمک به صادرات بیش از ۳۰میلیون تن محصولات پتروشیمی وفولادی است که درآینده ایجاد خواهند شد.

وی در ادامه با بیان اینکه فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار آماده افتتاح است، اظهار کرد: تمامی مقدمات تکمیل افزایش ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار به بیش از هشت میلیون تن در سال انجام شده است.

فرماندار چابهار خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی طرح توسعه بندر شهید بهشتی که شامل احداث دو پست اسکله کانتینری با ظرفیت ۳.۵ میلیون تن و سه پست اسکله کالای عمومی با ظرفیت ۲.۵میلیون تن در سال است، در سال ۱۳۸۷ توسط قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء شروع شد.

وی تصریح کرد: هماهنگی های لازم برای حضور مقامات ارشد کشوری و منطقه ای در مراسم افتتاح فاز اول بندر شهید بهشتی در حال انجام است.

درویشی افزود: دلیل به تاخیر افتادن افتتاح این فاز که قرار بود اوایل اردیبهشت سال جاری به بهره برداری برسد هماهنگی برای حضور مقامات بود که زمانبر است.