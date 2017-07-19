ترامپ مُچ متقلبین را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایم، کمیسیون حقیقت یابی که به ابتکار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تشکیل شده و مسئول رسیدگی به تقلب های انتخاباتی رقابت ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا است امروز چهارشنبه ساعت ۱۱ صبح به وقت واشنگتن-دی سی، نخستین جلسه خود را تشکیل خواهد داد.

این در حالی است که منتقدین می گویند عملکرد کمیسیون تازه تاسیس شامل ۷ جمهوریخواه و ۵ دموکرات، می تواند به سرکوب حق رای مردم آمریکا منجر شود.

ترامپ سال گذشته بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی مدعی شد که میلیون ها نفر به طور غیر قانونی در رای گیری نهایی ۸ نوامبر ۲۰۱۶ شرکت کردند.

گفتنی است وی در نهایت با کسب اکثریت آراء الکترال پیروز شد حال آنکه آراء مردمی را به «هیلاری کلینتون» رقیب خود از حزب دموکرات واگذار کرد و حالا می گوید دلیل شکست در جلب حمایت مردمی، تقلب گسترده انتخاباتی بوده است.

اما کار کمیسیون تازه تاسیس ترامپ آسان نخواهد بود به ویژه آنکه ماه گذشته «کریس کوباچ» از مقامات فدرال ایالت «کانزاس» که نائب رئیسی کمیسیون حقیقت یاب را نیز برعهده دارد، دسترسی به اطلاعات رای دهندگان را خواستار شد- اقدامی که برخی ایالات از انجام آن سر باز زدند.

همین حالا هم اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا علیه کمیسیون حقیقت یاب ترامپ طرح شکایت کرده است.