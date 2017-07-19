جستجوی فرد غرق شده در رودخانه همچنان ادامه دارد/ جسد پدر پیدا شد

مقصود حق شناس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر روز گذشته طی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خبر غرق شدن پسر و پدری در رودخانه کارون منطقه شهرک اکباتان اطلاع رسانی شد.

وی افزود: بلادرنگ فرماندهی ۱۲۵ تیم امداد آبی و امداد خودرویی به محل حادثه اعزام کرد.

حق شناس عنوان کرد: غواصان تیم امداد و نجات آبی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز پیرو حادثه سقوط پسر و پدر در رودخانه کارون به جستجو پرداخته، ولی شخص مذکور رویت نشد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز اظهار کرد: هم اکنون پس از گذشت ساعت ها جستجوی غواصان تیم های امداد و نجات آبی متاسفانه هنوز جسد پسر غرق شده پیدا نشده ولی جسد پدر پیدا شده است.