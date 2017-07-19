ساختمان اداره ثبت احوال دهدشت نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام خسروی در بازدید از اداره ثبت احوال دهدشت افزود: اداره ثبت احوال دهدشت یکی از قدیمی‌ترین ادارات شهرستان است که متأسفانه ساختمان مناسبی ندارد و باید بازسازی شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه مجوز احداث ساختمان اداری جدید باید در جلسه هیأت وزیران صادر شود امیدواریم اداره کل ثبت احوال هر چه سریعتر اقدام لازم برای اخذ مجوز ساختمان را انجام دهد تا بتوانیم با اختصاص اعتبار لازم ساختمانی در خور شأن این اداره احداث شود.

معاون فرماندار کهگیلویه خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۳۹۶ هم مبلغ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار برای احداث ساختمان جدید ثبت احوال تصویب شد که متأسفانه اعتبار سال ۱۳۹۵ به دلیل عدم وجود مجوز ساخت جذب نشد.

خسروی تصریح کرد: در بررسی عملکرد ثبت احوال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تعداد ۶۰۰ مورد ولادت و ۱۲۳ مورد وفات و تعداد ۵۷۸ ازدواج و ۱۳۸مورد طلاق ثبت گردیده است .