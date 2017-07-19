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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰

منشا ۲۰ روز دور از تمرینات؛

امید اول خط حمله پرسپولیس جراحی کرد/ طارمی نیامده فیکس شد!

امید اول خط حمله پرسپولیس جراحی کرد/ طارمی نیامده فیکس شد!

مهاجم تازه وارد پرسپولیس برای درمان بیماری اش ناچار به انجام عمل لیزر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گادوین منشا صبح امروز چهارشنبه برای درمان بیماری گوارشی خود عمل لیزر انجام داد. مهاجم نیجریه ای پرسپولیس که در روزهای پایانی اردوی این تیم در اوکراین دچار مشکل شد حدود ۲۰ روز نمی تواند با هم تیمی هایش تمرین کند.

به این ترتیب منشا تا دیدارهای هفته سوم لیگ هفدهم پرسپولیس امکان بازی کردن ندارد و برانکو باید ترکیب تیمش را بدون این بازیکن تعیین کند.

به این ترتیب مهدی طارمی که در تمرینات پیش فصل پرسپولیس غیبت داشت و از شانس کمی برای بازی برخوردار بود، بدون آنکه در تمرینات حضور طولانی داشته باشد در ترکیب ثابت سرخپوشان قرار خواهد گرفت. البته برانکو در این مورد هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.

کد مطلب 4035446
مهدی مرتضویان

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