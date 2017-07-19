امید اول خط حمله پرسپولیس جراحی کرد/ طارمی نیامده فیکس شد!

به گزارش خبرنگار مهر، گادوین منشا صبح امروز چهارشنبه برای درمان بیماری گوارشی خود عمل لیزر انجام داد. مهاجم نیجریه ای پرسپولیس که در روزهای پایانی اردوی این تیم در اوکراین دچار مشکل شد حدود ۲۰ روز نمی تواند با هم تیمی هایش تمرین کند.

به این ترتیب منشا تا دیدارهای هفته سوم لیگ هفدهم پرسپولیس امکان بازی کردن ندارد و برانکو باید ترکیب تیمش را بدون این بازیکن تعیین کند.

به این ترتیب مهدی طارمی که در تمرینات پیش فصل پرسپولیس غیبت داشت و از شانس کمی برای بازی برخوردار بود، بدون آنکه در تمرینات حضور طولانی داشته باشد در ترکیب ثابت سرخپوشان قرار خواهد گرفت. البته برانکو در این مورد هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.