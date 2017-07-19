تشخیص ژنتیکی برای ۲۰۰ بیمار مبتلا به نقص ایمنی اولیه انجام شد

محمد شهرویی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجام آزمایش ژنتیک برای پیشگیری از تولد کودکان مبتلا به بیماری نقص ایمنی اولیه است و به دلیل پر هزینه بودن آن در یکسال گذشته با حمایت این خیریه و کمک خیران توانستیم تشخیص ژنتیکی را روی ۲۰۰ بیمار مبتلا در یکسال گذشته انجام دهیم که خیریه بیماران نقص ایمنی اولیه تاکنون هزینه حدود ۶۰ نفر از آنها را تقبل کرده است.

وی اعلام کرد: تاکنون با انجام تشخیص ژنتیکی روی افراد مشکوک به بیماری نقص ایمنی اولیه برای بیش از ۷۰ درصد آنها تشخیص قطعی انجام شده است.

عضو هیئت امنای خیریه بیماران نقص ایمنی اولیه بیان داشت: در این میان حدود ۳۰ تا ۵۰ نفر نیازمند پیوند مغز استخوان هستند که برای مراحل بعدی معرفی می شوند.

وی افزود: برای حدود ۱۰ مورد که پس از تشخیص بیماری ژنتیک تصمیم به بارداری مجدد گرفته اند تشخیص پیش از تولد انجام شده است.

شهرویی ادامه داد: امیدواریم، بتوانیم با تشخیص قطعی برای این بیماران ضمن کمک به پزشکان برای درمان موثر آنها گامی موثر در جهت پیشگیری از تولد بیماران جدید برداریم.

وی با اشاره به اینکه ضرورت انجام آزمایش ژنتیک (WES) برای مبتلایان به بیماری نقص ایمنی اولیه به دو دلیل است، اضافه کرد: اول اینکه تشخیص قطعی نوع بیماری به تعیین روش درمانی مناسب کمک می کند مثلا بعضی از بیماری های نقص ایمنی با پیوند مغز استخوان تا حدودی درمان پذیر است و تشخیص این افراد مهم است.

عضو هیئت امنای خیریه بیماران نقص ایمنی اولیه در ادامه گفت: دوم اینکه با داشتن تشخیص قطعی می توان جلوی تولد بیماران دیگر را در فامیل گرفت.

وی اظهار داشت: بر همین اساس با تشخیص قطعی بیماری نقص ایمنی اولیه می توان در مورد پیوند مغز استخوان تصمیم گرفت.

شهرویی اضافه کرد: در صورت پیدا شدن ژن جهشی خانواده می تواند با آرامش نسبی در صورت مشاوره با پزشک نقص ایمنی و مشاور ژنتیک و مشاور متخصص زنان اقدام به بچه دار شدن کند.