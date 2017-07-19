با این انگشتر به موبایلتان جواب دهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت Sgnl انگشتری به نام Orri ساخته که به کاربر اجازه می دهد به وسیله آن تماس تلفنی پاسخ دهد و حتی نوتیفیکیشن های خود را کنترل کند.

این انگشتری مجهز به فناوری «استخوان هدایت»( bone conduction) است. در حقیقت فناوری مذکور ارتعاشاتی را به انگشتر موجود در دست کاربر می فرستد. این فرایند شبیه سازی فعالیت استخوان های کوچکی در گوش است که مسئولیت شنوایی را برعهده دارند.

این فناوری قبلا درون هدفون و کلاه ایمنی دوچرخه نیز به کار رفته بود. کاربران این دستگاه ها می توانند به موسیقی گوش کنند یا هنگام پاسخ دادن به یک تماس به سروصدای محیط نیز گوش کنند.

Orii از این فناوری در کوچکترین دستگاه موجود استفاده کرده است. این انگشتر به وسیله بلوتوث با موبایل یکپارچه می شود. کاربرمی تواند بدون نیاز به تلفن هوشمند خود، نوتیفیکیشن هایش را کنترل و پیام هایش را پاسخ دهد.

هنگامیکه با فرد تماس گرفته می شود، انگشتر می لرزد و یک چراغ ال ای دی روشن می شود. برای پاسخ به تماس نیز کافی است کاربر انگشتش را روی گوشش بگذارد. به گفته گروه سازنده، کیفیت صوت در این فناوری خوب است. همچنین در انگشتر دو میکروفون وجود دارد تا فرد بتواند علاوه برشنیدن، با مخاطب خود صحبت نیز کند. از این میکروفون ها برای ارسال پیام صوتی از طریق سیری یا دستیار شخصی گوگل نیز می توان استفاده کرد.

علاوه برآن انگشتر مجهز به یک اپلیکیشن موبایل است. کاربر در این اپلیکیشن می تواند دریافت نوتیفیکیشن های مشخصی را به وسیله انگشتر تعیین کند.