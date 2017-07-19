سرمایه گذاران داخلی و خارجی در قزوین حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور روز چهارشنبه در نشستی با معاونین شرکت و مدیران عامل شرکتهای خدماتی برای هماهنگی برگزاری سومین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی قزوین اظهار داشت: سیاستهای این شرکت پس از پسابرجام جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی با هدف رونق تولید صادرات محور است که این مهم با ایجاد انگیزش از جمله انواع مشوقها، معافیتهای مالیاتی، ارائه خدمات در کوتاه ترین زمان و همراهی مدیران اقتصادی استان محقق خواهد شد.

وی با اشاره به آیتم های موفقیت در یک مدیر تصریح کرد: در دنیای امروز که رقابت مهمترین عامل موفقیت محسوب میشود نوآوری و خلاقیت عامل مهمی در توسعه است و تلاش مضاعف در جذب مشتری که همان سرمایه گذار است با شناسایی و برگزاری جلسات متعدد زمینه حضور سرمایه گذاران را در شهرکهای صنعتی فراهم کنیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان از مدیران عامل شرکتهای خدماتی به عنوان نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی خواسته در ارائه خدمات به صنعتگران و تولید کنندگان که نقش مهمی در توسعه چرخه تولید، اقتصاد کشور و اشتغال پایدار دارند کوتاهی نکرده و همه امکانات، ظرفیتها و پتانسیل ها را در راستای محقق شدن شعار امسال دنبال کنند و گفتمان چهره به چهره با مدیران واحدهای فعال بصورت ماهانه انجام شود.

خانپور در ادامه با توجه به برگزاری سومین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: همه اعضاء کمیته اجرایی در برپایی نمایشگاه تخصصی صنعت با رویکرد حمایت از تولید ملی، کالای ایرانی و تشویق و ترغیب تولیدکنندگان جهت حضور در این نمایشگاه که زمینه معرفی محصولات را فراهم می آورد فعال باشند.

سومین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با رویکرد صادرات از ۲۴ الی ۲۷ مرداد در محل دائمی شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین برگزار می شود.