سوريه دفاتر حزب اتحاديه ميهني كردستان عراق را در دمشق تعطيل كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اينترنتي" ايلاف"، به دنبال انتقادات "جلال طلباني" رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق ازسوريه، بحران سياسي بين مقامات سوريه وحزب اتحاديه ميهني تشديد شد وهمين امر منجربه تعطيل شدن دفاتراين حزب دردمشق گرديد.

منابع حزبي مرتبط به دولت سوريه به ايلاف گفتند: دولت سوريه دفاترحزب طالباني را در دمشق بستند و تمام رفت وآمد مسئولان اتحاديه ميهني كردستان را محدود كردند؛ زيرا مسئولان اين حزب تلاش كردند دربيانيه اي ، طالباني را ازانتقاد عليه سوريه تبرئه كنند كه اين امرموجب نارضايتي مقامات سوريه شده است.

جلال طالباني رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق به دليل عدم دعوت رسمي سوريه از" هوشيارزيباري" وزيرامورخارجه عراق براي حضوردرنشست اخير وزيران خارجه كشورهاي همسايه عراق در دمشق ازمقامات اين كشورانتقاد كرده بود .

وي همچنين از" فاروق الشرع " وزيرامورخارجه سوريه به اين علت كه گفته بود آمريكا، رژيم اسراييل و كردها از اوضاع كنوني عراق بهره برداري مي كنند،انتقاد كرد درحالي كه دمشق به شدت اين اظهارات را تكذيب كرده است .

ايلاف افزود: طالباني كه تلاش مي كند ازشدت بحران و تنش به وجوده آمده ميان دو كشوربكاهد، روزگذشته اعلام كرد: هم اكنون درروابط سوريه با كردها اختلاف به وجود آمده و شكاف ايجاد شده است.

وي هرگونه اتهام عليه سوريه مبني براينكه دمشق تروريست ها را به خاك عراق مي فرستد رد كرد و گفت : ما تنها اعلام كرديم تروريستها بدون اطلاع دولتهايشان از طريق مرزهاي سوريه ، ايران و عربستان سعودي به خاك عراق نفوذ مي كنند .

رسانه هاي گروهي عرب دو روز گذشته اعلام كردند: جلال طالباني براي پايان دادن به تنش ميان سوريه و كردهاي عراق ،قاهره را ميانجي كرده است.

با اين حال كردها بيم از آن دارند كه مقامات سوريه با قطع روابط خود با شوراي حكومت انتقالي عراق ديگر اجازه سفر به سوريه را به آنها ندهند .

لازم به ذكراست اتحاديه ميهني كردستان عراق مراسم افتتاحيه خود را براي اولين بار در سال 1975 در دمشق پايتخت سوريه برگزار كرد و ازآن زمان به بعد مقامات سوريه اجازه فعاليت به حزب كردستان درداخل خاكشان را به آنها دادند و همچنين تسهيلات ويژه اي را براي حمايت اين حزب دراختيار آنها گذاشتند وحتي ازرهبران اين حزب براي فعاليت عليه رژيم بعث عراق كمك گرفتند .

همچنين سوريه درهمان زمان براي تسهيل در رفت و آمد و گسترش فعاليت هاي سياسي به طالباني واعضاي رهبري حزب كردستان عراق ويزاي سفر به سوريه را داد.

مقر شوراي رهبري اين اتحاديه براي مدت 28 سال در دمشق باقي ماند و تاسال 1991 اين كشور را ترك نكرد اما هنگامي كه منطقه كردنشين عراق از فرماندهي مركزي بغداد خارج شد درآن هنگام طالباني و اعضاي فرمانده اين اتحاديه به عراق بازگشتند و يك حكومت منطقه اي درشهرسليمانيه تشكيل دادند.