مهرداد قیطاسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگرچه از زمان راه اندازی این سامانه تنها چند ماه می گذرد ولی میزان استقبال و استفاده زوج های جوان از این پایگاه اینترنتی تاحدی بوده است که گروه مشاوران و روانشناسان برای پشتیبانی و پاسخگویی به طور پیوسته درحال بروزرسانی اطلاعات هستند.

وی تصریح کرد: بی تردید فعالیت های مطالعاتی، تحقیقات میدانی، توجه به مولفه های فرهنگی و همچنین استفاده از تجربیات و اطلاعات دستگاه های دولتی مرتبط باعث ایجاد چنین سامانه کاربردی شده است.

وی با بیان اینکه محتوای پایگاه تفاهم سنجی زوجین نتیجه بهره مندی از ظرفیت نخبگان روانشناسی کشور است، افزود: حدود یکسال با متخصصان سازمان بهزیستی، سازمان نظام روانشناسی کشور، وزارت ورزش و جوانان، اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و همچنین نخبگان علوم اجتماعی و مشاوران رفتارشناس جلسات متعدد تخصصی برگزار شد که در نهایت بیش از ۳ هزار سوال کلیدی در دو بخش ازدواج و طلاق به دست آمد که تمامی فعالان بر ضرورت آنها تاکید داشتند، در نهایت بعد از جمع بندی ۳۶۵ سوال اساسی ازدواج با مولفه های فرهنگی و اجتماعی ایران به دست آمد.

قیطاسی ادامه داد: سوالات در ۲۸ حوزه اقتصادی، دینی، فرهنگی، اجتماعی، پیشینه روابط و غیره است که پس از پاسخگویی هر دو طرف، به سادگی می توان میزان خوشبختی و ظفرمندی زوجین را در ازدواجشان مشخص کرد، فعالیتی بی بدیل در حوزه روانشناسی و شناخت شخصیت زوجین که تاکنون به آن کمتر پرداخته شده است.

مدیر پایگاه تفاهم سنجی زوجین ابراز کرد: چارچوب بندی پرسش ها به نحوی است که پس از پاسخگویی هر کدام از زوجین، نتیجه روشنی از مدیریت رفتار، میزان ریسک ابتلا به اعتیاد، میزان وفاداری، احتمال خیانت، میزان خشم، خوشبینی، آینده نگری و مواردی از این دست را در اختیار طرفین قرار می دهد.

وی با بیان اینکه سامانه تفاهم سنجی زوجین فقط یک پرسش نامه آنلاین نیست، افزود: در پایان سنجش، به نسبت تفاهم و روحیات هر فرد مشاوره آنلاین به کاربران ارائه می شود، که این مشاوره ها به صورت منحصر به فرد و متناسب با ویژگی های فردی است.

وی اضافه کرد: در این سامانه امکاناتی از قبیل شناسایی ویژگی های رفتاری و تمایلات فردی طرف مقابل، شناسایی نقاط عدم تفاهم، بررسی فاکتورها و معیارهای طرف مقابل برای ازدواج و همچنین دریافت بیش از پنج هزار دقیقه مشاوره صوتی و تصویری و همچنین چهار هزار صفحه مشاوره پیش فرض فراهم است تا زوجین به نسبت میزان تفاهم و ناسازگاری از این بخش مشاوره استفاده کنند.

قیطاسی به بخش اشتغال این سامانه اشاره کرد و گفت: در بخش دیگری از این سامانه به موضوع اشتغال توجه شده است بدین ترتیب که کاربران با تکمیل فرم های مهارت سنجی، استعداد یابی، گرایش سنجی و روانسنجی در کمتر از چهل روز در یک تیم و تشکل گرد هم می آیند تا یک شغل نوپا را برای خود فراهم کنند، علیرغم اینکه این بخش نیز به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده ولی تعداد زیادی از افراد در این بخش ثبت نام کرده اند، البته مراحل ایده تا اجرا و همچنین فروش محصول زیر نظر این سامانه انجام میگیرد تا فرایند اجرایی کار با مشکل مواجه نشود.

وی با اشاره به اینکه سامانه تفاهم سنجی زوجین هم اکنون به صورت تخصصی از سوی بهیاری ها و خانه های بهداشت به زوج های جوان معرفی می شود، افزود: جوانان در شرف ازدواج و خانواده هایی که دچار اختلاف هستند و یا در آستانه طلاق قرار دارند می توانند به پایگاه تفاهم سنجی زوجین به آدرس www.sanjeshlove.ir مراجعه کنند.