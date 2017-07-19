بسترهای سرمایه گذاری خارجی در مشهد فراهم نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مزجی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تفاوت های عملکردی دوره سوم و چهارم مدیریت شهری مشهد اظهار کرد: مجموع بدهی دوره سوم مدیریت شهری مشهد دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که به دوره چهارم منتقل شد، اما مجموع بدهی این دوره از مدیریت شهری مشهد که به دوره پنجم منتقل خواهد شد دو هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان است که با توجه به دوره رکود اقتصادی این مبلغ باید نزدیک به ۵هزار میلیارد تومان می شد.

وی با بیان اینکه در دوره گذشته طی هشت سال تنها توانسته بودند یک هزار و ۲۵۰ میلیاردتومان اوراق مشارکت منتشر کنند افزود:در دوره چهارم این میزان به سه هزار و ۴۵۰ میلیاردتومان رسید.

معاون اقتصادی شهرداری مشهد ادامه داد: البته از مجموع بدهی های کنونی شهرداری مشهد یک هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان تعیین تکلیف شده است که امکان تسویه آن تا پایان دوره چهارم وجود دارد.

وی با اشاره به همکاری شهرداری مشهد و دولت در پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری عنوان کرد: یک هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان اوراق مشارکت برای قطار شهری مشهد منتشر شد که از این مبلغ ۶۵۰ میلیاردتومان را دولت به شهرداری کمک کرد.

مزجی با اشاره به جذب ۲۱ هزار و ۲۴۰ میلیاردتومان سرمایه در بخش مشارکت اضافه کرد: این میزان از سرمایه گذاری در طول مدیریت شهری مشهد بی نظیر بوده است.

وی ابراز کرد: بر این اساس نمی توان گفت شهرداری مشهد شهر را فروخته است بلکه می توان با تعامل با طلبکاران ، بدهی های گذشته را در فضای رکود پرداخت کرد و در خصوص بدهی های بانکی نیز با واگذاری پروانه ساختمانی با آنها تسویه حساب شود.

وی با اشاره به عدم سرمایه گذاری خارجی در مشهد تصریح کرد: متاسفانه در این خصوص بسترهای مناسب فراهم نشده است که البته شهرداری مشهد آمادگی عقد قرار داد با سرمایه گذار خارجی را داشته اما موانع دولتی تاکنون اجازه این نوع سرمایه گذاری را به مدیریت شهری مشهد نداده است.