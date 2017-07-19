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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان:

جودو کردستان برای عبور از شرایط فعلی نیازمند شوک مدیریتی است

جودو کردستان برای عبور از شرایط فعلی نیازمند شوک مدیریتی است

سنندج - مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: هیات جودو استان کردستان در حال نابودی است که این هیات به مانند بوکس استان نیازمند شوک مدیرتی برای سر پا شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی ظهر امروز در مجمع انتخابات هیات جودو، کوراش و جوجیتسو استان کردستان که در محل اداره ورزش و جوانان استان کردستان برگزار شد، گفت: مگر جودویی در کردستان وجود دارد که جنگ و دعوای زیادی در این هیات و بر سر انتخاب رئیس هیات انجام می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: جودو در کردستان غیر دو شهرستان نباشد که فعالیت اندکی دارد عملاً مرده است.

وی با بیان اینکه آبرو ورزش استان کردستان برای جودو رفت، افزود: در عجبم که افراد برای هیاتی دعوا دارند که نه درآمدی دارد و نه بازیکن و مربی ای و این ها در حالی اتفاق می افتد که در مجمع انتخابات خود به شخصی رای می دهند و فردای آن روز تقاضای عزل آن را دارند.

جولایی با اشاره به فعالیت ۸۱۶ ورزشکار استان در رشته جودو، گفت: در این مجمع تقاضا دارم به فردی رای دهید که توان کار داشته باشد و به نظر خود شما نیز کار انجام دهد، رای شما در آینده جودو استان تاثیر گذار است و اگر رای اشتباهی به صندوق ریخته شود در حق نوجوانان این استان ظلم کرده اید.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با بیان اینکه جودو استان نیز یه مانند بوکس نیازمند یک شوک است، اظهار داشت: لیگ استانی و فعالیت بانوان غیر فعال شده است که فرد انتخاب شده می بایست این موارد را در نظر بگیرد.

وی گفت: هیات ها نباید به دولت تکیه کنند چون اعتبارات دولتی بسیار اندک است و مسئولان هیات می بایست به فکر جذب اسپانسر از بخش خصوصی باشند.

جولایی گفت: در سال گذشته اداره ورزش و جوانان ۳۹ میلیون تومان به هیات جودو کمک کرده است که از این رقم ۱۹ میلیون به هیات استان و ۲۰ میلیون به هیات شهرستان ها تخصیص داده شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: هیات ها از پتانسیل آموزش و پرورش حتماٌ استفاده کنند چون بارها در جلسات به این امر تاکید شده اما هیات ها هیچ توجهی در زمان فعالیت خود به این موضوه نکرده اند.

کد مطلب 4035691

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