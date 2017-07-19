جودو کردستان برای عبور از شرایط فعلی نیازمند شوک مدیریتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی ظهر امروز در مجمع انتخابات هیات جودو، کوراش و جوجیتسو استان کردستان که در محل اداره ورزش و جوانان استان کردستان برگزار شد، گفت: مگر جودویی در کردستان وجود دارد که جنگ و دعوای زیادی در این هیات و بر سر انتخاب رئیس هیات انجام می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: جودو در کردستان غیر دو شهرستان نباشد که فعالیت اندکی دارد عملاً مرده است.

وی با بیان اینکه آبرو ورزش استان کردستان برای جودو رفت، افزود: در عجبم که افراد برای هیاتی دعوا دارند که نه درآمدی دارد و نه بازیکن و مربی ای و این ها در حالی اتفاق می افتد که در مجمع انتخابات خود به شخصی رای می دهند و فردای آن روز تقاضای عزل آن را دارند.

جولایی با اشاره به فعالیت ۸۱۶ ورزشکار استان در رشته جودو، گفت: در این مجمع تقاضا دارم به فردی رای دهید که توان کار داشته باشد و به نظر خود شما نیز کار انجام دهد، رای شما در آینده جودو استان تاثیر گذار است و اگر رای اشتباهی به صندوق ریخته شود در حق نوجوانان این استان ظلم کرده اید.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با بیان اینکه جودو استان نیز یه مانند بوکس نیازمند یک شوک است، اظهار داشت: لیگ استانی و فعالیت بانوان غیر فعال شده است که فرد انتخاب شده می بایست این موارد را در نظر بگیرد.

وی گفت: هیات ها نباید به دولت تکیه کنند چون اعتبارات دولتی بسیار اندک است و مسئولان هیات می بایست به فکر جذب اسپانسر از بخش خصوصی باشند.

جولایی گفت: در سال گذشته اداره ورزش و جوانان ۳۹ میلیون تومان به هیات جودو کمک کرده است که از این رقم ۱۹ میلیون به هیات استان و ۲۰ میلیون به هیات شهرستان ها تخصیص داده شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: هیات ها از پتانسیل آموزش و پرورش حتماٌ استفاده کنند چون بارها در جلسات به این امر تاکید شده اما هیات ها هیچ توجهی در زمان فعالیت خود به این موضوه نکرده اند.