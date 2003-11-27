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۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۲۲

وزراي امور خارجه آمريكا و روسيه درباره مسائل اروپا و ايران گفتگو كردند

همزمان با نشست شوراي حكام در وين ، ايگور ايوانف وزير امور خارجه روسيه ديروز با كالين پاول همتاي آمريكايي خود درباره مسائل اروپا و ايران تلفني گفتگو كرد.

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازايتارتاس ، دراين گفتگوي تلفني دو طرف پيرامون مسائل امنيتي اروپا و نتايج نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه قطعنامه پيشنهادي اروپا پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران را به تصويب رساند، به تبادل نظر پرداختند .
ايگورايوانف همچنين ديشب درگفتگوئي تلفني با خاويرسولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، امورداخلي،  روند صلح درمنطقه دنيسترو وتحولات اخير گرجستان را بررسي كرد. 

کد مطلب 40357

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