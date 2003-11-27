وزراي امور خارجه آمريكا و روسيه درباره مسائل اروپا و ايران گفتگو كردند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازايتارتاس ، دراين گفتگوي تلفني دو طرف پيرامون مسائل امنيتي اروپا و نتايج نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه قطعنامه پيشنهادي اروپا پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران را به تصويب رساند، به تبادل نظر پرداختند .

ايگورايوانف همچنين ديشب درگفتگوئي تلفني با خاويرسولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، امورداخلي، روند صلح درمنطقه دنيسترو وتحولات اخير گرجستان را بررسي كرد.