پرستاران بیکار در مدت ۴۸ ساعت صاحب شغل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزابیگی پیش از ظهر امروز در جلسه نشست آمایشی کلانشهر منطقه چهار پرستاری در اهواز اظهار کرد: حقیقتا خطه خوزستان خیلی به گردن کشور حق دارد و ما بالاخره با برنامه های پرستاری در حد بضاعت و توان خود گام هایی را برمی داریم.

وی افزود: در این سه سال و نیم، دوره ای گذشت که با وجود برخی فرصت سوزی ها، حجم دستاوردهای زیربنایی و ساختاری خیلی خوب بوده و حتی با دوره های قبل برابری نمی کند. از مراقبت های سنتی به سمت مراقبت های مدرن و حرفه ای در حال حرکت هستیم که شاخص های آن نیز ملموس و قابل قضاوت است.

میرزابیگی عنوان کرد: از سال های ۷۵ تا ۸۵ به لحاظ وضعیت نیروی انسانی تعداد پرستاران که نوعا کاردان و کارشناسان سه ساله آموزشگاه های قدیمی بودند، ۱۳ هزار و ۷۵۵ نفر بودند که اواخر سال گذشته به ۷۱ هزار و ۲۷۱ نفر رسیدیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بین سال های ۷۵ تا ۸۵ تعداد ۱۴ هزار و ۳۲۵ نفر بهیار داشتیم، گفت: دهه ۷۰ با دهه ای که اکنون در آن قرار داریم به لحاظ استاندارد به تخت و تخصص علمی پیشرفت دو برابری داشتیم.

میرزابیگی با اعلام این مطلب که اوایل دهه۸۰ تعداد۴۰ هزار تا۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل پرستاری بیکار داشتیم، بیان کرد: اکنون ۱۹۳ دانشکده پرستاری در کشور دانشجو به ظرفیت ۶۰ هزار نفر را تربیت می کنند.

حوزه خدمتی ما نوعا بالین محور بود و در جامعه هم خیلی انتظارات وجود نداشت ولی در نهایت پرستاری باید در زمینه پیشگیری و غیره (جامعه محور) هم باید حضور پیدا می کرد.

وی با اشاره به اینکه ارائه فعل مراقبت به مردم و مدیریت آن در سطح وزارتخانه بر عهده پرستاران است، افزود: کتاب پرستاری جامعه نگر و خانواده محور به چاپ رسیده و ای کاش بتوان خط به خط آن را در جامعه اجرایی کرد. شاخص در پرستاری خیلی معنا نداشت ولی اکنون بیش از۱۰ شاخص علمی تعیین کرده ایم.

میرزابیگی عنوان کرد: در سال های ۷۵ تا ۸۵ اوج مشکلات، نداشتن ابزار تصمیم گیری و تأثیرگذاری بود و به نوعی در وضع غربت به سرمی بردیم. سطح بندی مراقبت های پرستاری به سطوح حرفه ای دانشگاهی و غیر دانشگاهی، ابلاغ شاخص های ملی پرستاری با هدف ایمنی بخشی بیشتر به بیمار و پرستار، ساماندهی نسبی نظام پرداخت به پرستاران، پرداختن اساسی به پرستاری جامعه نگر، اقدام اساسی و ریشه ای برای رفع کمبود نیرو، برجسته سازی نقش و جایگاه پرستاری در ستاد، دانشگاه ها و نظام برنامه ریزی، بازنگری سطوح محتواها، رشته ها، برنامه ها و گرایشات در مقاطع دانشگاهی پرستاری با همکاری بورد پرستاری از جمله برنامه ریزی های این معاونت است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با انتقاد از اینکه نام پرستار بیمارستانی نداریم بلکه بالینی سازی آموزش است، گفت: بر اساس آیین نامه ای که در اصفهان تنظیم شده، خیلی به ابعاد مختلف فکر شده از جمله اینکه هیئت علمی بالینی داشته باشیم، زیرساخت هایی مثل پاویون، اتاق اساتید و کتابخانه فراهم و کمبود پرستار نیز برطرف شود.

میرزابیگی با اعلام این خبر که در حال حاضر۱۰۰ هزار پرستار نسبت به استانداردهای تدوین شده کمبود داریم، عنوان کرد: ۲۵ هزار تخت بیمارستانی در این دوره به بهره برداری رسیده که باید ۶۵ هزار پرستار نیز به تبع آن وارد حوزه درمان کنیم تا تناسب لازم ایجاد شود.

وی خبر داد: ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر طی سه سال اخیر جذب و استخدام شدند. همچنین از این بین ۱۰ هزار نفر از طریق مؤسسه آوا سلامت جذب کار شده اند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت همچنین بیان کرد: برخی اعلام می کنند که پرستار بیکار و جویای کار در شهرهای مختلف داریم؛ بیکار بودن تعدادی از این فارغ التحصیلان پذیرفته شده هست ولی جویای کار کسی هست که هرجا نیاز به خدمات رسانی آنها باشد به آن مکان بروند و در این صورت طی ۴۸ ساعت می توان برای آنها به روش های مختلف اشتغالزایی کرد. برای ارائه خدمت سالم به مردم باید در حوزه نظارت فعالیت بیشتری داشته باشیم.