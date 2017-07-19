فناناپذیری تمدن نوین اسلامی به واسطه داشتن روح اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین درس گفتار از سلسله درس گفتارهای «فلسفه تمدن نوین اسلامی» توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا، عصر سه شنبه ۲۷ تیرماه در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

این درس گفتارها که طی ۱۰ هفته ارائه می شود، اصلی ترین مباحث مربوط به ماهیت، مولفه ها و الزامات شکل گیری تمدن جدید اسلامی را مورد بحث قرار می دهد و متن آن نیز پس از ویرایش به صورت کتاب منتشر می شود.

خلاصه ای از سخنان حجت الاسلام دکتر رضا غلامی در دومین جلسه از این درس گفتار در ادامه می آید:

غلامی با بیان اینکه هر تمدن به همراه کالبد دارای روحی است و روح آن نیز پیوسته باقی می ماند، گفت: تمدن نوین اسلامی ازآن جهت که روح اسلامی دارد و نیز جوهر آن به اسلام متصل است، تمدنی فنا ناپذیر است.

رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا افزود: تمدن یک امر خارجی و قابل لمس است. تمدن ها معمولا در یک نقطه مستعد شکوفا می شوند و بعد از آن مشروط به داشتن قدرت پیشرفت جهشی، به سایر نقاط شیوع پیدا می کند.

وی عنوان کرد: مولفه های تمدن نوین اسلامی، نظم، قانون، حکومت و پیشرفت است و اسلام بر این مولفه ها تاکید بسیاری دارد.

غلامی در تعریف تمدن نوین اسلامی اظهارکرد: ظهور و بروز مادی و معنوی پیشرفت های نظام مند و نوظهور اسلامی با محوریت ایران که شکل معنادار و منضبط دارند را تمدن نوین اسلامی می گویند.