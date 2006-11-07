محمد مجاوری مسئول هماهنگ کننده مرز رسمی و بین المللی شلمچه در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: خلیل جلیل حمزه استاندار دیوانیه عراق و شهردار منطقه به همراه 10 تن دیگر در این هیات حضور دارند که پس از ورود به ایران از طریق مرز شملچه برای انجام مذاکرات لازم در زمینه همکاری های دوجانبه اقتصادی و سیاسی با مسئولان دستگاه های اجرایی و فرماندار آبادان مذاکراتی انجام خواهند داد.

این هیات پس از آبادان امروز برای انجام مذاکرات در زمینه های اقتصادی و پتروشیمی وارد ماهشهر خواهد شد.

فردا نیز این هیات با استاندار و مسئولان استان خوزستان در زمینه همکاری های گسترده اقتصادی و سیاسی مذاکراتی خواهند داشت.

استان دیوانیه عراق در 120 کیلومتری مرز شلمچه واقع شده است.