عامل انتشار عکس های مهمانی خصوصی دختر جوان در کرمانشاه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "علی کریمی" عنوان کرد: خانم جوانی به این پلیس مراجعه و اعلام کرد حدود شش ماه پیش به دعوت یکی از دوستان به یک مهمانی رفته است که در آن مهمانی بدون اطلاع از وی عکس و فیلم گرفته و آن را از طریق شبکه های اجتماعی برای آشنایان فرستاده اند که این امر موجب هتک حیثیت وی شده است، لذا با توجه به حساسیت، موضوع در دستور کار کاراگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات پلیسی و با بررسی های به عمل آمده و بررسی تصاویر و ارسال کنندگان آن، کارشناسان این پلیس یکی از دوستان نزدیک شاکیه را به عنوان متهم شناسایی و سپس با هماهنگی مقام قضائی دستگیر کردند.

این مقام انتظامی در پایان به هموطنان به خصوص زنان و دختران جوان توصیه کرد که در مراسم و میهمانی‌های دوستانه مراقب پوشش خود باشند تا افراد سودجو از عکس‌ها و فیلم‌های گرفته شده در اینگونه مراسمات سوءاستفاده نکنند، همچنین افرادی نیز تصاویر مهمانی ها را در صفحات اجتماعی قرار داده که با این کار بطور ناخواسته تصاویر خصوصی خود و دیگران را منتشر کرده و در اختیار افراد بیمار و سودجو قرار می دهند لذا توصیه می کنیم حتماً تنظیم محرمانگی شبکه اجتماعی خود را فعال کنند.

دستگیری ۱۰ نفر از عاملان نزاع دسته جمعی در اسلام آبادغرب

فرمانده انتظامی شهرستان "اسلام آبادغرب" از دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای بخش "حمیل "خبر داد.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد نزاع دسته جمعی در روستای "حمیل" ماموران پاسگاه انتظامی برای رسیدگی به موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور به موقع ماموران مشخص شد که ۱۲ نفر با یکدیگر درگیر شده که با استفاده از سلاح سرد همدیگر را مجروح و باعث ایجاد رعب و وحشت و بر هم زدن نظم عمومی روستا شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب با بیان اینکه ۱۰ نفر از عوامل دخیل در درگیری پس از دستگیری به دستگاه قضائی معرفی شده اند، گفت: تلاش جهت دستگیری دو نفر متهم متواری ادامه دارد.

سرهنگ سرتیپ نیا در پایان افزود: ماموران انتظامی، اجازه خودنمایی به هنجارشکنان نخواهند داد و با برخورد قانونی در جهت حفظ نظم و امنیت اقدام خواهند کرد.

عدم رعایت حق تقدم و سرعت غیر مجاز عامل اصلی حوادث رانندگی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه گفت: عدم رعایت حق تقدم و سرعت نامطمئن از عوامل حادثه ساز در سوانح رانندگی محسوب می شود.

سرهنگ "فضل الله شیری " عدم رعایت حق تقدم و سرعت غیرمجاز را عامل اصلی حوادث رانندگی در استان برشمرد و افزود: با رعایت حق تقدم، گذشت در رانندگی و سرعت مطمئن می توان از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کرد.

وی همچنین اعلام کرد: رانندگان خودروهایی که از سرعت مجاز اعلام شده در معابر تا ۳۰ کیلومتر تخطی داشته باشند، برابر جدول اخذ جرایم مبلغ ۶۰۰ هزار ریال و کاربرانی که بیش از ۳۰ کیلومتر تخلف سرعت داشته باشند مبلغ دو میلیون ریال و با احتساب ۱۰ نمره نفی اعمال قانون خواهند شد.

این مقام انتظامی در ادامه درباره تغییر مسیر حرکت برخی خودروها حین رانندگی هشدار داد و گفت: برای ارتقای فرهنگ ترافیک و نظم بخشیدن به آمد و شد ترافیکی، همچنین پیشگیری از برخورد و تصادف خودروها، خیابان های عریض را خط کشی کرده اند تا وسائل نقلیه از میان این خطوط عبور کنند و مزاحم رفت و آمد بقیه خودروها نشوند.

سرهنگ شیری با بیان اینکه برخی از رانندگان ترجیح می دهند از روی خطوط این معابر بگذرند و لحظه به لحظه نیز مسیر خود را عوض کنند، عنوان کرد: این رفتار همان عدم رعایت حق تقدم و تجاوز به حقوق دیگران است که احتمال خطر را افزایش می دهد.

رئیس پلیس راهور استان خاطر نشان کرد: برابر ماده ۱۱۹ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، در راه هایی که خط کشی شده وسایل نقلیه باید در مسیر بین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند.

وی ادامه داد: چنانچه خودرویی نیاز به خروج و تغییر خط حرکت داشته باشد، ابتدا با استفاده از چراغ راهنما و با دادن علامت (در روز یک تک بوق و در شب تعویض نور بالا و پایین) رانندگان وسیله نقلیه دیگر را از قصد خود آگاه کند و سپس با رعایت حق تقدم وسایل نقلیه ای که در خطوط کناری در حرکت هستند، وارد خط سبقت شود.

این مقام انتظامی در پایان گفت: امیدواریم با رعایت قوانین راهور و احترام به حقوق دیگران و گذشت در رانندگی شاهد کاهش حوادث رانندگی، آرامش و نظم ترافیکی در سطح ترافیکی استان باشیم و با شتابزدگی، رعایت نکردن حقوق دیگران و بوق زدن های ممتد آرامش را از دیگران رانندگان و شهروندان سلب نکنیم.

تعطیلی کمپ غیر قانونی ترک اعتیاد

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از شناسایی و پلمب کمپ غیر قانونی ترک اعتیاد خبر داد و گفت: چند نفر از معتادان حاضر در این کمپ به دلیل ضرب و جرح توسط متصدیان، از مسئولان آن شکایت کرده اند.

سرهنگ "رضا شیرزادی" در این زمینه گفت: ماموران کلانتری ۲۳ تعاون با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت یک کمپ غیر قانونی ترک اعتیاد در محدوده جاده سنندج با خبر شدند و برخورد با آنان را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه متصدیان کمپ غیر قانونی ترک اعتیاد پیش از حضور ماموران از محل متواری شده بودند، اظهار کرد: عوامل انتظامی ۲۰ معتاد حاضر در این مجموعه را به کمپ ترک اعتیاد چشمه سفید تحویل دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه معتادان حاضر در این کمپ توسط متصدیان ضرب و جرح می شدند، گفت: چند نفر از معتادان حاضر در این کمپ به دلیل ضرب و جرح از مسئولان آن شکایت کردند.

سرهنگ شیرزادی با بیان اینکه جمع آوری معتادان متجاهر در دستور کار انتظامی شهرستان کرمانشاه قرار دارد، عنوان کرد: طرح جمع آوری معتادان متجاهر به صورت مداوم در انتظامی شهرستان کرمانشاه اجرا خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه اکثر سرقت های خرد سطح شهر توسط معتادان متجاهر انجام می شود، گفت: جمع آوری این افراد تاثیر بسیاری در کاهش آمار سرقت ها دارد.

سرهنگ شیرزادی مبارزه با سوداگران مرگ را یکی از اولویت های اصلی انتظامی شهرستان کرمانشاه دانست و تصریح کرد: پلیس با جدید هرچه بیشتر با عرضه کنندگان مواد مخدر برخورد خواهد کرد.

کشف ۵۴ فقره سرقت در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۵۴ فقره سرقت در پی انجام طرح ضربتی مقابله با سرقت در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

سرهنگ "رضا شیرزادی" توضیح داد: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه طی ۴۸ ساعت گذشته طرح ضربتی مقابله با سرقت را اجرایی کردند.

وی با بیان اینکه در پی انجام این طرح ۵۴ مورد سرقت کشف و ۲۶ سارق دستگیر شدند، گفت: پنج فقره از این سرقت ها مربوط به سرقت خودرو، ۳۱ فقره مربوط قطعات خودرو و هشت فقره مربوط به سرقت منزل هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه از تمام توان خود به منظور کاهش آمار سرقت استفاده می کنیم، گفت: با تلاش شبانه روزی و برنامه ریزی دقیق توانستیم آمار وقوع سرقت را در سه ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دهیم و تلاش ما در مجموعه انتظامی این شهرستان برای حفظ سیر نزولی سرقت ادامه دارد.

سرهنگ شیرزادی از بکار گیری ظرفیت های برون سازمانی در کنترل سرقت خبر داد و گفت: برای کاهش سرقت از ظرفیت های برون سازمانی در کنار پلیس استفاده شده است که در این راستا تعداد ۲۵۰ نفر نگهبان محله و ۱۰۰ واحد گشتی اجرائیات توسط پلیس پیشگیری شهرستان به صورت کامل آموزش و بکار گیری شده اند.

مدیون جهاد علمی و خدمات شایان امام صادق (ع) به بشریت هستیم

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کرمانشاه گفت: امام صادق (ع) تا لحظه شهادت دست از وظیفه اصلی خود که همان هدایت، استخراج و استنباط احکام شرعی و تربیت شاگردان صالح بود، برنداشتند، لذا ما مدیون جهاد علمی و خدمات شایان آن حضرت به بشریت و به ویژه شیعیان هستیم.

به مناسبت سالروز شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق (ع) مراسم سوگواری و عزای آن حضرت با حضور هیئت رئیسه، معاونان و روسای پلیس های تخصصی و جمعی از کارکنان در نمازخانه ستاد انتظامی استان برگزار شد.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان در این مراسم ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق (ع) به محضر حضرت ولی عصر (عج) و نایب برحقش مقام معظم رهبری (مدظله)، به بیان سیره و شخصیت الهی و فضائل علمی آن امام همام پرداخت.

حجت الاسلام "سید ابراهیم حسینی" اظهار کرد: وجود نازنین آن حضرت در هفدهم ربیع الاوّل سال ۸۳ ه. ق در مدینه به دنیا آمدند و پس از گذشت ۶۵ سال از عمر شریف خود در سال ۱۴۸ ه. ق به فیض شهادت نائل رسیدند.

وی ادامه داد: در عصر امام جعفر صادق (ع) فرقه ها و گروه های مختلفی که شایعه پراکنی و دروغگویی می کردند و در آن جامعه که دروغگویی و شایعه پراکنی رایج بود، امام ثابت کردند که می توان صداقت را بنا کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: از ویژگی های بارز آن حضرت در زمانی که حکام ظالم در حال جنگ و خونریزی بودند این است که ایشان دانشگاهی را با ظرفیت تربیت حدود چهار هزار نفر دانشجو در زمینه های مختلف علمی، فقهی، طبی، شیعی و تفسیر که امام باقر (ع) تأسیس کردند، تداوم بخشیدند.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: ایشان در زمان خود داناترین مردم عصر خویش بودند و آگاهی آن حضرت به علوم دینی و الهی بر همگان آشکار بود، در همین راستا با ایجاد فضای علمی و دینی و فرهنگی در اقصی نقاط جامعه اسلامی خدمت بزرگی به جامعه تشیع نمودند و با تربیت افراد توانمندی که در راستای ترویج و توسعه توحید و عبودیت مردم را هدایت و راهنمایی می کردند، مسیر دانش را هموارتر کردند.

وی گفت: شخصیت علمی امام جعفر صادق (ع) در اوج ظلم و ستم حاکمان و ظالمان بر مردم و به خاطر مصلحت آنان و بر اساس مقتضیات زمان بود که با هدایت دینی و تنویر افکار عمومی مردم را به مسیر اصلی عبودیت و هدایت رهنمون شدند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان بیان کرد: ایشان تا لحظه شهادت دست از وظیفه اصلی خود که همان هدایت، استخراج و استنباط احکام شرعی و تربیت شاگردان صالح بود، برنداشتند، لذا ما مدیون جهاد علمی امام و ترویج، نشر و تبلیغ احکام دین مبین اسلام و خدمات شایان آن حضرت به بشریت و به ویژه شیعیان هستیم.