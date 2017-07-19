آمار تصادفات منجر به فوت در فومن ۸ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین محمدپور در جلسه شورای ترافیک شهرستان فومن که ظهر چهارشنبه در سالن آیت الله بهجت فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه متاسفانه در بسیاری از شهرستان ها به برگزاری جلسه شورای ترافیک توجه ای نمی شود، اظهار کرد: برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف به ویژه جاده ای نیازمند وجود امنیت هستیم.

وی با بیان اینکه این امنیت هم در حوزه ترافیکی و هم انتظامی مطرح است، افزود: وجود این امنیت پشتوانه محکمی برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف ایجاد می کند.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به وجود امنیت پایدار در سطح کشور، استان و شهرستان ها، گفت: کاهش تصادفات سال گذشته در سطح فومن نتیجه خواست، اراده و همکاری جمعی در سطح این شهرستان است.

کشته شدن بیش از ۱۰۰۰نفر در تصادفات درون و بروی شهری گیلان در سال۹۵

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور گواهینامه دریافت کرده اند، خاطرنشان کرد: اوج تصادف در سطح کلان کشور در سال ۸۴ بوده که بیش از ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر در کل کشور جان خود را از دست داده اند.

وی با اشاره به اینکه در سال ۸۵ مجموع فوتی های تصادفات درون و برون شهری در گیلان بیش از هزار و ۲۹۶ نفر بود، تصریح کرد: در تصادفات جاده ای استان گیلان نیز ۹۶۶ نفر جان خود را از دست دادند.

سرهنگ محمدپور با بیان اینکه در سال شاهد حدود یک میلیون و ۳۰۰ وسیله نقلیه به ناوگان حمل و نقل کشور هستیم، یادآورشد: مقایسه آمار فوتی در یک دهه گذشته از سال ۸۵ تا ۹۵ با وجود افزایش وسایط نقلیه، راه ها و صدرو گواهینامه از ۹۶۶ هزار نفر به ۴۹۹ هزار نفر در استان گیلان رسیده است.

وی ضمن تشکر و قدردانی از تلاش همه مسئولان در راستا کاهش این آمار، اظهار کرد: در تصادفات درون و برونی شهری ۶۷۰ نفر کاهش کشته داشته ایم.

کاهش ۵.۵ درصدی تصادفات جاده ای سال گذشته در گیلان

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به ۶۴۹ فوتی در تصادفات درون و برون شهری در سال ۹۴، افزود: در سال گذشته این میزان ۶۲۶ فوتی بوده که با کاهش ۳.۵ درصدی در حوزه تصادفات فوتی دورن و برون شهری در استان همراه بوده است.

وی با اشاره به تصادفات برون شهری، گفت: در این حوزه از ۵۲۷ نفر سال ۹۴ به ۴۹۹ نفر در سال گذشته رسیده ایم که شاهد کاهش ۵.۵ درصدی تصادفات جاده ای در استان هستیم.

سرهنگ محمدپور به حوزه پاسگاه فومنات با تحت پوشش قرار دادن پنج شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته ۹۹ فوتی در تصادفات ثبت شده که در مجموع ۱۲ درصدی افزایش نسبت به سال ۹۴ دیده می شود.

وی همچنین با اشاره به آمار در سه ماهه نخست سال جاری، تصریح کرد: در مجموع تصادفات درون و برون شهری در حوزه شهرستان فومن با کاهش دو نفری فوتی ها نسبت به سال گذشته هشت درصد کاهش داشته است.

عابران و موتورسواران بیشترین سهم در تصادفات گیلان

رئیس پلیس راه گیلان به برخی از دلایل تصادفات جاده ای در سطح استان گیلان اشاره کرد و یادآورشد: نبود توجه به جلو، نبود توانایی کنترل وسایط نقلیه و راننده، رعایت نکردن حق تقدم و انحراف به چپ چهار علت اصلی تصادفات جاده ای هستند.

وی با بیان اینکه موتورسیکلت و عابران پیاده بیشترین سهم در تصادفات استان گیلان را به خصوص اختصاص داده اند، افزود: در مجموع ۲۸ درصد تصادفات استان گیلان مربوط به موتورسیکلت سواران و ۲۶ درصد نیز عابران پیاده تشکیل می دهند.

به گفته این مسئول در مجموع ۵۴ درصد تصادفات استان گیلان مربوط به موتور سیکلت سواران و عابران پیاده بوده که خوشبختانه با توجه به آمار در سه ماهه نخست سال جاری با توجه به فرهنگ سازی در بحث حمل نقل و ترافیک شاهد روند کاهش تصادفات توسط این دو عامل هستیم.

وی با بیان اینکه براساس آمار پزشکی قانونی بیش از ۷۰ درصد متوفیان براثر ضربه به سر جان خود را از دست داده اند، گفت: استفاده از کلاه ایمنی توسط موتور سیکلت سواران الزامی است و با هرگونه تخلفی در این حوزه برخورد قاطع صورت می گیرد.