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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۵

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان:

بندر شهید رجایی ظرفیت تبدیل شدن به بندر هاب منطقه ای را دارد

بندر شهید رجایی ظرفیت تبدیل شدن به بندر هاب منطقه ای را دارد

بندرعباس - رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس با اشاره به اهمیت منطقه ای و بین المللی بندر شهید رجایی گفت: این بندر می توان به بندر هاب منطقه تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی نژاد بعدازظهر چهارشنبه در جلسه مشترک اعضای کمیسیون عمران و رئیس کمیته بنادر و صنایع دریایی مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از این نشست طی اظهاراتی از همراهی سازمان بنادر با این کمیسیون ابراز قدردانی کرد و گفت: فضایی مناسب و تعاملاتی مطلوب بین این دو مجموعه وجود دارد.

وی با اشاره به اهمیت منطقه ای و بین المللی بندر شهید رجایی گفت: این بندر می توان به بندر هاب منطقه تبدیل شود.

رییس کمیته بنادر و صنایع دریایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه استان هرمزگان به عنوان پایتخت اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: معتقدیم اگر دولت در بندر شهید رجایی سرمایه گذاری های بیشتری انجام دهد، نه تنها استان هرمزگان بلکه کل کشور می تواند از منافع آن بهره مند شود و وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش یابد.

هاشمی تختی در پایان خواستار توسعه بنادر کوچک منطقه همچون بندر لنگه و جاسک به موازات توسعه بندر شهید رجایی به عنوان بندر اصلی کشور شد.

کد مطلب 4035851

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