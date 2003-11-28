بيش از 12 كنسرسيوم صنعتي در ساخت تجهيزات سه فاز پارس جنوبي مشاركت مي كنند

دبيركل انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: 12 كنسرسيوم متشكل از شركتهاي داخلي عضو اين انجمن كه در زمينه هايي همچون پمپ ، مخازن ، سازنده هاي فلزي و... فعاليت مي كنند براي تامين تجهيزات مورد نياز فازهاي 6 ، 7 و 8 پارس جنوبي به شركت پترو پارس از پيمانكاران اصلي اين فازها معرفي شده اند .

محمدرضا پويش مند افزود: ارزش كل قرارداد اين سه فاز پارس جنوبي بيش از 2127 ميليون دلار است كه بيش از 200 ميليون دلار آن سهم تامين تجهيزات داخلي است كه در مقايسه با توان بالاي شركتهاي داخلي اين سهم ناچيز است.

به گفته وي ، بيش از70 درصد تجهيزات مورد نياز درطرحهاي نفتي وصنعتي دركشور قابل طراحي و توليد است اما بسياري از پيمانكاران طرحهاي نفتي هنوز اعتماد لازم را به اين تجهيزات ندارند به عبارتي حتي شركتهاي خارجي كه در ايران به فعاليت مي پردازند تلاش مي كنند تجهيزات مورد نياز خود را از كشور خود تامين كنند .

دبيركل انجمن تجهيزات صنعتي ايران همچنين از انعقاد قرارداد بين شركت ايدرو با سازمان گسترش و نوسازي براي ساخت مرحله نخست فاز دوم پالايشگاه تابناك خبر داد و گفت: ارزش اين قرارداد بيش از275 ميليون دلار است و بايد تا پايان سال 1383 اجرا شود.

وي گفت: عليرغم اينكه قانون استفاده از حداكثر توان داخلي تصويب شده است اما شركتهاي داخلي تاكنون نتوانسته اند آنچنان كه شايسته است سهم خود را در طرحهاي صنعتي و نفتي به 51 درصد برسانند .