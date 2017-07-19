سرمایه گذاران اراده ای برای راه اندازی دو طرح صنعتی طبس ندارند

محمد سنجری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از سیاست های جدی که دولت از سال گذشته پیگیر آن شده موضوع راه اندازی واحدهای تعطیل و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی است که به نوعی با مشکل مواجه هستند.

وی افزود: شهرستان طبس در شرایط ویژه ای قرار دارد و در چهار سال گذشته با توجه به تحریم برخی از بنگاه های این شهرستان نیز با چالش مواجه شده اند.

وی در ادامه گفت: خوشبختانه از سال گذشته منابع خیلی خوبی و به مقدار بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش در سطح استان در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار گرفت و آن هایی که بازار و امکان ادامه فعالیت داشتند، رونق پیدا کردند.

سنجری با اشاره به مشکلات دو شرکت سیمان و کانسرام گفت: این مشکل از ناحیه دولت نیست و بخشی از سهامداران آن ها بنیاد برکت است و مشکل همان سهامداران هستند.

وی در ادامه گفت: حتی پیشنهاد سرمایه در گردش در شرکت مصوب شده است که سهامداران باید در کارگروه تسهیل استان بروند و منابع را دریافت و برای راه اندازی اقدام کنند.

وی با اظهار تاسف عنوان کرد: به لحاظ اختلافات داخلی که در تیم مدیریتی این دو شرکت وجود دارد، اراده ای برای راه اندازی دیده نمی شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در مواقعی که اتفاقاتی به این شکل رخ می دهد و منجر به تعطیلی کارگاه و تعدیل نیروی انسانی می شود؛ ما به عنوان اداره کار تکلیف داریم در بحث راه اندازی مجدد این کارگاه ها پیگیری کنیم که استان، شهرستان و وزارت صنعت، معدن و تجارت اراده قوی در این امر دارد.

سرمایه گذاری ها نباید معطل بماند

وی در ادامه گفت: اما دوستان خودشان به جمع بندی نمی رسند؛ وقتی سهامدار عمده اراده ای ندارد طبیعتا ما نمی توانیم برای بخش خصوصی تصمیم بگیریم.

سنجری ضمن اشاره به این نکته که در حال حاضر هنوز هم ما به جهت ظرفیت خوبی که وجود دارد به دنبال راه اندازی این کارگاه ها هستیم گفت: این سرمایه گذاری نباید در شهرستانی مانند طبس معطل بماند.

وی اظهار داشت: قرارداد نیروی انسانی در این مقطع زمانی به حالت تعلیق در می آید و ما در این زمینه هم در رابطه با مطالبات قانونی و معوقاتی که دارند با طرح شکایت و صادر شدن رای در مراجع حل اختلاف به آن رسیدگی می شود.

این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: تا کنون هر تعداد از عزیزانی که به ما مراجعه کرده اند این اقدامات برای آنان صورت پذیرفته است و در صورت عدم تمکین کارفرما به اجرای احکام دادگستری، می تواند از طریق فرد پیگیری شود.

وی افزود: در این مدت زمانی که فرد بیکار می شود ما می توانیم او را تحت پوشش و چتر حمایتی خود قرار دهیم و مقرری بیمه بیکاری به او تعلق می گیرد و هر تعدادی از کارگران و کارمندان که به ما مراجعه داشته اند شامل این موضوع هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در ادامه بیان کرد: موضوع دیگری که ما در سطح استان و شهرستان پیگیر آن بوده ایم بحث اشتغال مجدد کارگران بوده و بخش عمده از این کارگرانی که از این دو واحد تولیدی به دلیل تعطیلی و اختلافات داخلی، را به بنگاه هایی که متقاضی نیروی کار در سطح شهرستان بوده اند فرستاده ایم که بخش عمده ای از کارگران به معادن رفته اند.

وی تصریح کرد: این بنگاه های اقتصادی مجوز فعالیت خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت می گیرند و اینکه آیا این ابزار قانونی وجود دارد که بتواند از تیم مدیریتی خلع شوند و تصمیمی برای انتصاب مدیر دولتی گرفته شود را باید از طریق حوزه صنعت، معدن تجارت و اختیارات قانونی که دارند پیگیری کرد.

سنجری با اشاره به اینکه موضوع اشتغال مقوله ای است که در شعار سال ۹۶ نیز گنجانده شده است و تاکید مقام معظم رهبری بر آن است گفت: خوشبختانه دولت از ابتدای سال ۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تدوین برنامه بسته جامع اشتغال در سطح کشور با هدف گزاری ۹۷۰ هزار فرصت شغلی در سطح کشور تشکیل شده است.

وی در ادامه افزود: هدف گذاری ما برای استان خراسان جنوبی ایجاد حدود ۸ هزار فرصت شغلی است.

سنجری بیان داشت: بیش از ۲۳ دستگاه اجرائی بر اساس ظرفیت ها و منابعی که در سرفصل های مختلف در قانون بودجه برنامه ششم سال ۹۶ به دستگاه های اجرائی ابلاغ کرده ایم.

وی تصریح کرد: سهمی که در این راستا برای شهرستان طبس پیش بینی شده است ۷۵۲ فرصت شغلی است و این امر در سرفصل های مختلف باید محقق شود که با مصوبات شورای عالی اشتغال عملیات اجرائی چند طرح خیلی خوب در سطح کشور آغاز شده است.

وی ادامه داد: یکی از این طرح ها طرح کارآموزی در محیط کار واقعی و طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و طرح تکاپو که امروز تبیین شد .

این مقام مسئول گفت: از طرفی طرحی را دولت برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار در مناطق روستایی و عشایرنشین برنامه ریزی کرده است که در آنجا نیز سهمی حدود سه هزار و ۶۰۰ نفر با ۵۴ میلیارد تومان منابع در سطح استان پیش بینی شده است.

سال ۹۶ اتفاقات خوبی در حوزه اشتغال خراسان جنوبی رخ خواهد داد

سنجری گفت: در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی همه دستگاه هایی که صادرکننده مجوز فعالیت هستند هم طرح ها و منابعی برای آنان پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: طرح رونق نیز مشابه سال گذشته با هدف کمک به وضعیت بنگاه های اقتصادی موجود چه در بحث تامین سرمایه در گردش آن ها و چه در حوزه توسعه بنگاه های اقتصادی و همچنین در بحث بهسازی و نوسازی صنایع فرسوده کمک می شود.

وی بیان داشت: مهم تر از همه موضوع تکمیل پروژه های نیمه تمامی است که بالاتر از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: در مجموع دولت ۵ بسته جامع و کامل برای رونق تولید و اشتغال پیش بینی کرده است و توسط معاون اول رئیس جمهور به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده و این یک امر فرابخشی است که همه دستگاه های اجرایی باید در راستای آن تلاش کنند.

وی در ادامه بیان کرد: سیستم بانکی خوشبختانه همراهی لازم را دارد و از طرفی دولت در سرفصل های مختلف منابع لازم را تامین و ابلاغ کرده است و تنها اراده ای قوی می خواهد هم در بحث تیم مدیریتی که این هماهنگی و انسجام در سطح استان وجود دارد و همچنین در شهرستان ها با حساسیت و قوت خاص باید این موضوع پیگیری شود.

وی درپایان اظهار امیدواری کرد: در پایان سال ۹۶ شاهد اتفاقات خوبی مخصوصا در حوزه ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و رفع دغدغه خانواده ها در سطح استان خواهیم بود.