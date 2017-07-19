به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب الله توکلی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت پلدختر اظهار داشت: سپاه پاسداران مظهر اقتدار، امنیت، سازندگی و خودباوری کشور و یکی از مهمترین دستاوردهای نظام و امام راحل و رسالت عظیمی است که در طول ۳۸ سال شکل گیری کارنامه درخشانی دارد.

وی افزود: مسئولیت سپاه پاسداران بر اساس قانون اساسی حفظ و حراست از ارزش ها، آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان عنوان کرد: حرف و حدیث هایی که امروز برای خدشه دار کردن سپاه در محافل گفته می شود، تضعیف اقتدار نظام است که از اهداف دشمنان به شمار می رود.

سردار توکلی گفت: مقام معظم رهبری اقدام موشکی سپاه به پایگاه داعش را عالی توصیف کردند که در این رابطه تضعیف توان موشکی و ارگان های وابسته به نظام ضربه به خود است؛ در صورتی که یکنوایی، هم صدایی و انسجام در درون کشور تضعیف شود خود را تضعیف کرده ایم که در این صورت نباید انتظار داشت دیگران با ما همراه باشند.

وی تصریح کرد: فرماندهان سپاه مسئولیت خطیری به عهده دارند و باید مطالبات مقام معظم رهبری را طلب کنند؛ امروز شبیخون فرهنگی دغدغه نظام است که مبارزه با آن یک اراده عمومی و ملی و یک جبهه فرهنگی را می طلبد.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان خاطر نشان کرد: فرماندهان سپاه باید در هر حوزه ای در مسائل فرهنگی و سیاسی دخالت داشته و روشنگری از وظایف آنها است؛ باید مردم را با خطرات تهدید کننده آشنا سازند و مهمترین وظیفه فرمانده سپاه و درستی کار او در گرو رضایت مردم است.

سردار توکلی از خدمات سرهنگ ناصری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدختر تقدیر کرد و اظهار داشت: این فرمانده یکی از بهترین فرماندهان استان بوده که عملکرد و کارنامه قابل قبولی دارد و سرگرد محمودوند فرمانده جدید سپاه پلدختر از فرماندهان خوب با سابقه است و پیشینه خوبی دارد که با حکم فرمانده سپاه لرستان به این سمت منصوب و امروز معرفی می شود.

وی عنوان کرد: امروزه حرکاتی که در کشور بعضی افراد برای خدشه دار کردن سپاه مطرح می کنند مورد رضایت همه نیست و با روحیات و دغدغه های نظام سازگاری ندارد، در طرح تحریم جدید مجلس سنای آمریکا دستگاه هایی که با سپاه همکاری دارند تحریم شده اند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان با بیان اینکه تضعیف هر کدام از ارکان نظام به ویژه سپاه تضعیف نظام است، گفت: دشمن با هدف تضعیف جمهوری اسلامی سپاه را تضعیف و به آن حمله می کند زیرا از برخورد سخت و خشن سپاه می ترسد و هر جای دنیا که بروند سپاه آنها را رها نمی کند.

سردار توکلی تصریح کرد: امام راحل فرمودند من از سپاه راضی هستم و هیچوقت نظرم بر نمی گردد، اگر سپاه نبود کشور هم نبود و این مسئله امروز نیز ثابت شده و هیچ ارگانی مطمئن تر از سپاه نیست.