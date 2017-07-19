گواهینامه بین المللی سیستم Emas به عنوان نخستین ارگان در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ناصحی قائم مقام این منطقه با اشاره به اینکه شروع اولیه استقرار الگوی ممیزی و مدیریت محیط زیست Emas از اواخر سال ۱۳۹۳ در این منطقه آغاز شد، گفت: با عنایت به اهمیت استقرار سیستم مدیریتی Emas در کلانشهر تهران و بر اساس منویات مدیریت ارشد شهرداری تهران مبنی بر افزایش سطح کیفی خدمات و همچنین نزدیکی کیفیت زندگی شهری شهروندان در تهران با استانداردهای جهانی اجرا و استقرار سیستم مدیریتی Emas (Eco- management and audit Scheme) طی دو سال اخیر به صورت جدی در دستور کار شهرداری منطقه ۲۱ قرار گرفته است.

قائم مقام منطقه ۲۱ در همین راستا تاکید کرد: با توجه به اجرای موفقیت آمیز سیستم ISO۱۴۰۰۱ در سطح شهر تهران، سیتم مدیریت محیط زیستی Emas برای اولین بار میان مناطق ۲۲ گانه، در منطقه ۲۱ به صورت داوطلبانه و به عنوان پایلوت استقرار یافت که پس از بررسی های دقیق و کارشناسی های لازم در راستای استقرار علمی و عملی این سیستم جهانی در غربی ترین نقطه پایتخت توسط کارشناسان واحد محیط زیست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱ در سه مرحله ی اجراء، نظارت و کنترل و تهیه و ارسال گزارشات لازم بر اساس مولفه های تعیین شده در سیستم مدیریتی Emas (Eco- management and audit Scheme) ؛ این مهم به ثمر نشست.

وی در ادامه افزود: واحد محیط زیست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱ پس از رعایت الزامات و قوانین این سیستم طی این مدت دو ساله و پس از برگزاری دو جلسه ممیزی در قالب دو روز کاری، شهرداری منطقه۲۱ موفق به دریافت گواهینامه بین المللی سیستم Emas به عنوان نخستین ارگان در کل کشور شد.

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: تاکنون و در راستای تحقق اهداف الگوی ممیزی و مدیریت محیط زیست Emas، اقدامات بسیاری به همت واحد محیط زیست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱ نظیر برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای کمیته اجرایی، بازنگری مدارک و مستندات، تهیه بیانیه Emas، شناسایی شاخص های عملیاتی مرتبط، تجزیه و تحلیل داده ها، تهیه دستورالعمل و ارزیابی عملکرد محیط زیست، تهیه شاخص های ارزیابی عملکرد پیمانکاران، تهیه دستورالعمل احراز صلاحیت پیمانکاران، تدوین اهداف و برنامه های عملیاتی و ... انجام شده است.

ناصحی در خاتمه با اشاره به مزایای سیستم مدیریتی Emas نسبت به ISO۱۴۰۰۱ بیان داشت: سیستم مدیریتی Emas دارای استاندارد بالاتری نسبت به ISO۱۴۰۰۱ است و همچنین دامنه ی شمول سیستم مدیریتیEmas و قدرت عملیاتی آن نیز بیشتر است.

لازم به ذکر است؛ جلسات افتتاحیه و اختتامیه ممیزی نهایی سیستم Emas طی دو روز کاری ۲۶ و ۲۷ تیر ماه سال جاری در منطقه۲۱ برگزار شد.