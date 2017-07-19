کانون معلولان زمینه ساز تحقق مطالبات جامعه معلولان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی همت محمود نژاد با اشاره به انتشار گزارش روزنامه ای با تیتر «رضاخان جذامی ها را ایزوله کرد و قالیباف معلولان را» اظهار داشت: شهردار تهران در طول مدیریتی خود اقداماتی را برای بهبود زندگی اجتماعی افراد دارای معلولیت انجام داد که ما منکر آن نیستیم و معتقدم موضوع تیتر روزنامه نیز سلیقه ای انتخاب شده و ناشی از اختلافات سیاسی بین افراد مختلف بوده است.

رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان ادامه داد: ما به عنوان نهاد مدنی و اجتماعی با اختلافات سیاسی کاری نداریم و به دور از این جریانات برای بهبود کیفی زندگی خود تلاش می کنیم و ممکن است به برخی موضوعات مربوط به قشر معلولان نقد داشته باشیم.

وی با اشاره به گزارش روزنامه و نقل قول هایی که از وی شده است؛ تصریح کرد: متاسفانه برخی خبرنگاران در تنظیم گزارش به صورت گزینشی عمل می کنند و مطالب مورد نظر و سلیقه خود را برجسته می کنند که به دور از اخلاق حرفه ای و رسانه ای است.

محمود نژاد یادآور شد: طی دهه اخیر در دوران مدیریت شهری اقدامات شایسته بسیاری برای جامعه معلولان پایتخت انجام شد که از جمله می توان به نهضت مناسب سازی بوستان ها برای افراد دارای معلولیت اشاره کرد و در این زمینه خوشبختانه بیش از ۲۲ بوستان در نقاط مختلف شهر تهران مناسب سازی شده است.

وی راه اندازی سرویس حمل و نقل معلولان را از دیگر اقدامات مدیریت شهری اخیر عنوان کرد و افزود: بیش از ۱۰۰ دستگاه اتومبیل به افراد دارای معلولیت خدمت رسانی می کنند و آنان را به بیمارستان، مراکز درمانی و مراکز آموزشی انتقال می دهند.

رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان با اشاره به راه اندازی مجتمع ورزشی قمر بنی هاشم در منطقه ۲۰ به عنوان بزرگترین مرکز ورزشی خاورمیانه گفت: معلولان می توانند از خدمات این مرکز شامل ورزش های وزنه برداری، تیراندازی و ... به صورت رایگان استفاده کنند.

علی رغم انتقاداتی که به وضعیت معلولان در سطح شهر وجود دارد اما نگاه به حقوق اجتماعی آنان قابل تقدیر بوده و راه اندازی کانون معلولان در ۲۲ منطقه شهر تهران و سازماندهی، هماهنگی و عضویت بیش از ۸ هزار معلول در خانه های سلامت محلات پایتخت برندی است که به نام شهرداری تهران در دوره اخیر ثبت شده است و فعالیت این کانون ها می تواند در آینده زمینه ساز تحقق مطالبات جامعه معلولان باشد.

وی با بیان اینکه حضور اجتماعی معلولان در سال های اخیر به واسطه شهرداری تهران و شورای شهر فراهم شده است؛ افزود: حضور دو نفر از افرادجامعه معلولان در شورای اسلامی شهر تهران نیز فضا را برای حضور گسترده این قشر در برنامه های فرهنگی هنری فراهم کرد.

محمودنژاد، انتصاب سه معلول به عنوان مشاور شهردار را از دیگر اقدامات خوب دکتر قالیباف در حوزه معلولان دانست و تاکید کرد: امیدوارم شهردار آینده نیز نسبت به ارتقای جایگاه معلولان و بهبود کیفی زندگی آنان اقدامات شایسته ای را انجام دهد.