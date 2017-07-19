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۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۲

برگزیدگان مسابقات قرآنی شاهد و ایثارگران بشرویه تجلیل شدند

برگزیدگان مسابقات قرآنی شاهد و ایثارگران بشرویه تجلیل شدند

بشرویه - ۴۲ نفر از برگزیده گان مسابقات قرآنی خانواده شاهد و ایثارگران شهرستان بشرویه تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی بعدازظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: فرزندان شاهد و خانواده های ایثارگر شهرستان بشرویه همیشه در عرصه های فرهنگی خوش درخشیده اند.

حسین نارمنجی افزود: این مسابقات در قالب حفظ، روخوانی، مفاهیم، اذان برگزار شد که ۱۷۱ نفر در این مسابقات شرکت داشتند.

معاون آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی افزود: مفتخریم که از بین خانواده ها و فرزندان شهدای شهرستان بشرویه برگزیده گانی در مسابقات کشوری داشته ایم که جز نفرات برگزیده شناخته شدند.

نارمنجی عنوان داشت: این مسابقات در هر دوره و با هدف آشنایی بهتر فرزندان و خانواده ها با آرمان های دینی است.

گفتنی است در پایان نیز به ۴۲ خانواده برگزیده این مسابقات هدایایی اهدا شد.

کد مطلب 4035971

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