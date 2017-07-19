  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۸

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اسکان ۲۰هزار مسافر در چهارمحال و بختیاری

اسکان ۲۰هزار مسافر در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از اسکان ۲۰هزار مسافر در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازمرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهارداشت: از تاریخ چهارم تیر ماه لغایت ۲۴ تیرماه سالجاری  پنج هزار و ۶۲۵ خانوار فرهنگی و غیر فرهنگی در مراکز اسکان آموزش و پرورش استان اسکان یافتند.

وی افزود: این تعداد خانوار شامل ۲۰ هزار و ۲۴۹ نفر و ۴۰ هزار و ۴۹۸ نفر روزفرهنگی و غیر فرهنگی  هستند.

مدیرکل  آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: امسال در راستای اسکان و ارائه خدمات به مسافران تابستانی ۱۹ پایگاه، ۸۳ مدرسه و ۶۳۵ کلاس درس در نظر گرفته شده است که از مجموع ۶۳۵ کلاس درس ۵۰ کلاس ویژه و ۵۷۶ کلاس الف هستند

کد مطلب 4035975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها