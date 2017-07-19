اسکان ۲۰هزار مسافر در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازمرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهارداشت: از تاریخ چهارم تیر ماه لغایت ۲۴ تیرماه سالجاری پنج هزار و ۶۲۵ خانوار فرهنگی و غیر فرهنگی در مراکز اسکان آموزش و پرورش استان اسکان یافتند.

وی افزود: این تعداد خانوار شامل ۲۰ هزار و ۲۴۹ نفر و ۴۰ هزار و ۴۹۸ نفر روزفرهنگی و غیر فرهنگی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: امسال در راستای اسکان و ارائه خدمات به مسافران تابستانی ۱۹ پایگاه، ۸۳ مدرسه و ۶۳۵ کلاس درس در نظر گرفته شده است که از مجموع ۶۳۵ کلاس درس ۵۰ کلاس ویژه و ۵۷۶ کلاس الف هستند